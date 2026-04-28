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Mittelalterfest in Klosterneuburg: Wo Geschichte lebendig wird
© Stift Klosterneuburg

Familienfest

Mittelalterfest in Klosterneuburg: Wo Geschichte lebendig wird

28.04.26, 13:03
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Gleich einer Zeitreise verwandelt sich das Stift an diesem Wochenende in ein mittelalterliches Festgelände 

Stift und Stadt veranstalten dieses Wochenende voll der Gaukelei, der Spannung, des Erlebens und des Spiels. Die professionellen Akteure werden dabei von lokalen Schulen unterstützt. Es erwarten Gäste erlebnisreiche Führungen durch das Stift, ein unterhaltsames Programm mit mittelalterlicher Musik, Darbietungen, eine Schauschmiede sowie Basteln und Unterhaltung für die Jüngsten.

Das Stift Klosterneuburg heißt alle, die schon immer einmal Ritter oder Burgfräulein sein wollten, herzlichst willkommen. Man sollte diese Gelegenheit nutzen, gemeinsam eine Zeitreise zu unternehmen. Näheres gibt es unter www.stift-klosterneuburg.at, der Eintritt auf das Festgelände ist frei.

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