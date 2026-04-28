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Waldbrand Graz
© APA

Fünf Hubschrauber

Feuer-Drama: Waldbrand bei Graz auf 70 Hektar ausgeweitet

28.04.26, 12:54
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Noch immer wütet der Waldbrand nördlich von Graz bei Eisbach-Rein. Rund 315 Einsatzkräfte sind vor Ort, fünf Hubschrauber werfen Wasser ab. 

Am Dienstag waren laut Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrkommando fünf Hubschrauber im Einsatz. Am Boden kämpften am vierten Tag des Brandes rund 315 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Diese wurden aus mehreren Bezirken der Steiermark zusammengezogen und werden regelmäßig von ausgeruhten Mannschaften abgelöst. Regen ist weiterhin nicht in Sicht.

Der Brand war am Samstag von einer Wanderin bemerkt worden, die auch gleich Alarm schlug. Noch bevor die ersten Feuerwehren eintrafen, breiteten sich die Flammen wegen des Windes rasch aus. Am Samstag waren 140 Feuerwehrleute und zwei Hubschrauber im Einsatz. Der Löscheinsatz gestaltete sich wegen des unzugänglichen Geländes schwierig. Am Sonntag waren bereits rund 400 Helfer vor Ort, denn der Brand hatte sich auf knapp 50 Hektar ausgebreitet. Seit Montag standen rund 250 Helfer im Einsatz. Verletzte gab es bisher keine.

Die Hubschrauber-Crews sind allesamt mit dem Löschen der Flammen beschäftigt. Sie nehmen das Wasser von unterschiedlichen Sammelbecken in der Nähe, die aufgebaut und befüllt werden, auf und werfen es dann über den betroffenen Waldflächen wieder ab. Dienstagmittag war es windstill - auch am Berg, betonte Buchgraber. Er hoffe, dass es dabei bleibt, und sich der Brand nicht weiter ausbreitet.

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