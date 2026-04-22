Wirbel um Nutella: Das steckt hinter den Vorwürfen

Der Hersteller nimmt nun zu den Vorwürfen Stellung.

Produkte des italienischen Süßwarenherstellers Ferrero gehören für viele Verbraucher zum Alltag – allen voran der bekannte Brotaufstrich Nutella. Doch immer wieder sieht sich das Unternehmen mit Kritik konfrontiert: Verbraucherschützer werfen dem Konzern vor, Rezepturen zu verändern und gleichzeitig ein hochwertiges Image aufrechtzuerhalten.

Ein zentraler Streitpunkt ist eine Anpassung der Nutella-Rezeptur aus dem Jahr 2017. Kritiker bemängelten damals, dass der Anteil von Zucker und Milchpulver erhöht worden sei. Ferrero weist diese Vorwürfe zurück: „2017, also vor rund 9 Jahren, gab es in der Rezeptur von Nutella eine minimale Anpassung der Zutaten, wie es auch andere Marken regelmäßig tun und in der Vergangenheit schon umgesetzt haben“, erklärte das Unternehmen gegenüber dem Münchner Merkur.

Unternehmen kontert

Verbraucherschützer sehen das anders. Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin wird in einem Beitrag des ZDF mit den Worten zitiert: „Schon in frühen Jahren hat Ferrero teure Schokolade durch Haselnüsse ersetzt. Nougat ist gar nicht enthalten. Und auch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Änderungen an der Rezeptur von Nutella.“

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Ferrero hält dagegen und betont gegenüber dem Merkur: „Qualität, Beschaffung sowie alle anderen Merkmale der Nutella-Zutaten sind dabei gleichgeblieben. Alle relevanten Aspekte sind aus Ernährungssicht gleichwertig. Nutella entspricht gemäß den Leitsätzen für Ölsamen und daraus hergestellten Massen und Süßwaren einer Nuss-Nugat-Creme.“

Zuckergehalt

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den hohen Zuckergehalt: 100 Gramm Nutella enthalten über 56 Gramm Zucker. Dennoch wird das Produkt häufig als Brotaufstrich für die ganze Familie beworben. Der Hersteller verweist auch hier auf Transparenz und erklärte gegenüber dem Münchner Merkur: „Der Zuckergehalt von Nutella ist für Verbraucherinnen und Verbraucher transparent in den Nährwertangaben auf dem Label angegeben. Zusätzlich informieren wir über empfohlene Portionsgrößen.“ Zudem stellt Ferrero klar: „Nutella ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, sondern ein Genussprodukt, das – wie andere süße Brotaufstriche – bewusst und maßvoll im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung verzehrt werden sollte.“

Die Debatte zeigt: Zwischen Markenimage und Inhaltsstoffen bleibt Nutella ein Produkt, das nicht nur geschätzt, sondern auch kritisch hinterfragt wird.