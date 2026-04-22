Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 92.80 aktien up +3.92% Andritz AG 69.60 aktien up +0.58% BAWAG Group AG 152.90 aktien down -1.16% CA Immobilien Anlagen AG 26.400 aktien up +0.19% DO & CO Aktiengesellschaft 178.80 aktien up +0.22% EVN AG 28.350 aktien up +0.89% Erste Group Bank AG 100.60 aktien down -1.66% Lenzing AG 24.450 aktien up +1.66% OMV AG 57.65 aktien down -0.26% Oesterreichische Post AG 35.400 aktien up +1.87% PORR AG 40.650 aktien up +0.25% Palfinger AG 37.550 aktien up +0.54% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.500 aktien down -2.03% SBO AG 37.300 aktien up +4.92% STRABAG SE 87.10 aktien down -0.57% UNIQA Insurance Group AG 15.880 aktien down -1% VERBUND AG Kat. A 64.90 aktien up +2.85% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.60 aktien down -0.77% Wienerberger AG 25.220 aktien down -0.08% voestalpine AG 42.820 aktien down -0.05%
  1. oe24.at
  2. Business
AMS-Chef Johannes Kopf gegen Erhöhung des Arbeitslosengeldes
© APA/HERBERT NEUBAUER

Arbeitsmarkt

AMS-Chef: Iran-Krieg hat Trendwende zunichte gemacht

22.04.26, 13:58
Teilen

AMS-Vorstand Johannes Kopf erwartet heuer keinen Rückgang der Arbeitslosenzahlen.  

Der Iran-Krieg habe die im Frühjahr erwartete Trendwende am Arbeitsmarkt zunichte gemacht, sagte Kopf am Mittwoch vor Journalisten. Seit dem Frühjahr 2023 steigt die Arbeitslosigkeit in Österreich. Kopf rechnet nicht mit einem Anstieg der Kurzarbeit, weil hohe Energiepreise im aktuellen Kurzarbeitsmodell kein Bewilligungsgrund sind. Nur wenn es gar kein Kerosin gebe, greife die Kurzarbeit.

Der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS) verwies auf die beschränkten Mittel für Kurzarbeit. Für heuer habe man 20 Mio. Euro budgetiert, sagte Kopf im Klub der Wirtschaftspublizisten. Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS prognostizierten Ende März eine Stagnation oder einen leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Je nach Länge der Iran-Krise und Höhe der Energiepreise kann sich die Konjunkturentwicklung aber noch spürbar verschlechtern.

Eingeschränkte Bildungskarenz startet Anfang Juni

Mit großem Interesse beobachtet Kopf die aktuellen Regierungsverhandlungen rund um das Doppelbudget 2027/28. Heuer steht dem AMS ein Förderbudget für aktive Arbeitsmarktpolitik in Höhe von rund 1,3 Mrd. Euro zur Verfügung. Die aktive Arbeitsmarktpolitik des AMS umfasst die Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung (u. a. Schulungen) sowie der Mobilität und die befristet geförderte Beschäftigung in kommerziellen Betrieben oder in sozialen Unternehmen. Aufgrund der aktuellen Konjunkturlage hofft Kopf, dass das AMS-Förderbudget bei den Budgetverhandlungen von "allfälligen Kürzungen wenig bis nicht betroffen" ist.

Vorschläge für Einsparungen wollte der AMS-Vorstand den Budgetverhandlern nicht über die Medien ausrichten. Die im Vorjahr von der Regierung beschlossenen Einschränkungen bei der Bildungskarenz und dem geringfügigen Zuverdienst neben dem Arbeitslosengeld sind ab heuer budgetwirksam. Am 8. Juni startet das strengere Nachfolgemodell für die Bildungskarenz. Die Weiterbildungszeit ist mit maximal 150 Mio. Euro pro Jahr dotiert. Bei der Bildungskarenz gab es keine Förderobergrenze und sie kostete zuletzt rund 600 Mio. Euro pro Jahr.

AMS-Chef: Kein Jobverlust-Weltuntergang durch KI

Kopf ist kein Anhänger eines "Jobverlust-Weltuntergangsszenarios" durch Künstliche Intelligenz (KI). Österreich werde durch KI langfristig "zehntausende, vielleicht hunderttausende Jobs" verlieren, aber viele neue Arbeitsplätze würden entstehen. Für eine genaue Prognose über die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt sei es noch zu früh. Der AMS-Vorstand wünscht sich ein öffentliches Weiterbildungsbudget für Beschäftigte, unter anderem für KI-Qualifizierung. "Es wäre sehr sinnvoll, wenn unsere Beschäftigten mit dieser Technologie umgehen können." Dies sei auch ein Wettbewerbsvorteil für Österreich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen