In DIESEM Land gehen die Cola Light aus

Der Iran-Krieg führt in Indien zu einer Knappheit von Cola Light, da es an Aluminiumdosen für die Abfüllung mangelt.

Zwei Vertriebspartner von Coca-Cola sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch, das Unternehmen habe sie über eine Rationierung und die Nichterfüllung von Bestellungen informiert. Grund sei ein Mangel an Dosen infolge des Krieges.

Während die meisten Erfrischungsgetränke in Indien sowohl in Plastikflaschen als auch in Dosen verkauft werden, ist Cola Light nur in Dosen erhältlich. Coca-Cola lehnte eine Stellungnahme ab. Die Golfregion, auf die etwa neun Prozent der weltweiten Aluminiumproduktion entfallen, ist seit Ende Februar durch die faktische Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran vom Welthandel weitgehend abgeschnitten.

Einem Branchenvertreter zufolge sind Lieferungen von importierten Dosen nach Indien verzögert. Indien gilt für den Getränkeriesen als wichtiger Wachstumsmarkt, insbesondere für zuckerfreie Produkte. Ein Lebensmittelhändler aus dem nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh berichtete, Bestellungen für Cola Light kämen verspätet. Das Unternehmen dränge stattdessen auf den Verkauf von Cola Zero, das in Plastikflaschen abgefüllt wird.

rst/moh