McDonald’s bringt Weltmenü nach Österreich

McDonald’s bringt die „Mission: World Menu“ nach Österreich!

Das Warten hat ein Ende! Wer in den letzten Tagen am Wiener Hauptbahnhof unterwegs war, kam an dem auffälligen gelben Objekt nicht vorbei. Influencer und Neugierige spekulierten wild – jetzt steht fest: Es ist der Startschuss für eine kulinarische Weltreise mitten in Österreich.

Kulinarische Weltreise ohne Flugticket

Unter dem Motto „Mission: World Menu“ holt McDonald’s Österreich erstmals internationale Kult-Produkte in die heimischen Filialen. „Unsere Community liebt es, Neues zu entdecken“, so Reka Vass, Marketing-Chefin von McDonald’s Österreich.

Das sind die Highlights der neuen Karte

Kanada-Power: Der Double Royal Maple BBQ & Bacon lockt mit Ahornsirup-Note, dazu gibt es den McCrispy Hot Honey.

Asien-Flair: Japan schickt den glasierten Teriyaki Chicken ins Rennen.

Kult-Dip: Die legendäre Szechuan Sauce aus China feiert ihr Comeback.

Snack-Hit: Herzhafte Cheese Empanadas direkt aus Chile.

Süßes Finale: Der McFlurry Popcorn aus Indonesien sorgt für den exotischen Abschluss.

Der Wiener Hauptbahnhof wurde als Symbol für Begegnung und Vielfalt gewählt. Doch wer die internationalen Bestseller probieren will, muss schnell sein. Ab jetzt sind die Produkte österreichweit erhältlich, allerdings nur solange der Vorrat reicht.