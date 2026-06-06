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Kurz vor Börsengang

Musk schließt Mega-Deal mit Google

© Getty Images
Google zahlt ab Oktober für Zugriff auf KI-Chip-Cluster monatlich 920 Millionen Dollar
OE24 auf Google bevorzugen

Kurz vor seinem Börsengang hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX einen großen Deal geschlossen: Der Internetkonzern Google will für den Zugriff auf einen riesigen KI-Chip-Cluster monatlich 920 Millionen Dollar (knapp 800 Millionen Euro) an SpaceX zahlen. Diese am Freitag getroffene Vereinbarung über Rechenleistungen für Künstliche Intelligenz geht aus den Unterlagen für den Börsengang des Konzerns von Tech-Milliardär Elon Musk hervor.

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Google soll den Unterlagen zufolge ab Oktober den vollen monatlichen Betrag zahlen - bis dahin gilt für die Nutzung der immensen Rechenkapazitäten erst einmal eine reduzierte Gebühr. Die Vereinbarung läuft bis Juni 2029, was über die Vertragslaufzeit hinweg Gesamtzahlungen von rund 30 Milliarden Dollar bedeuten würde. Allerdings lässt die Vereinbarung für beide Seiten die Möglichkeit offen, unter bestimmten Bedingungen und mit einer gewissen Vorlaufzeit aus dem Deal auszusteigen.

Börsengang für 12. Juni geplant

Musk will SpaceX am 12. Juni an die Technologiebörse Nasdaq bringen. Er will damit rund 75 Milliarden Dollar einsammeln - das wäre der bisher größte Börsengang der Geschichte. Nach Dokumenten der US-Börsenaufsicht schrieb SpaceX zuletzt allerdings einen Milliardenverlust wegen seiner Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz (KI).

SpaceX hat mit seinen Trägerraketen lukrative Verträge mit der US-Raumfahrtagentur NASA abgeschlossen. Den Großteil des Umsatzes macht Musk bisher allerdings mit seinem Satelliten-Netzwerk Starlink, wie aus dem Börsenprospekt hervorgeht.

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