Flüsse in Mistelbach leuchten ORANGE!

Mistel und Zaya färben sich knallbunt - Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Chemikern.

Mistelbach. Was für ein gruseliger Anblick! Am Montagnachmittag färbten sich die Mistel und die Zaya im Bereich der Industrieparkstraße plötzlich knallorange! Sofort rückten Feuerwehr, Polizei, Chemiker und Behörden an - Großalarm in Mistelbach!

Feuerwehr, Polizei, Chemiker - alle waren da

Knapp vor 18 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach-Stadt zur Mistelmündung aus. Vor Ort: ein riesiges Aufgebot! Florianis, Polizei, Wasserrechtsbehörde, Gemeindevertreter und Chemiker der Schadstoffgruppe untersuchten gemeinsam das mysteriös verfärbte Wasser.

Entwarnung! Keine Gefahr für Mensch und Tier!

Die gute Nachricht: Keine Panik nötig! Die Experten stellten rasch fest, dass es sich um wasserlösliche, pH-neutrale Farbe handelt - völlig harmlos für Mensch, Tier und Umwelt!

Reinigungsarbeiten als Auslöser

Und der Schuldige? – war schnell gefunden! Ein beschädigtes Farbstoffgebinde war der Übeltäter: eine geringe Menge Farbe trat aus und wurde bei Reinigungsarbeiten irrtümlich in den Regenwasserkanal gespült. Von dort floss sie direkt in die Flüsse. Die Feuerwehr spülte den Kanal gründlich durch, um eine weitere Konzentration zu verhindern.

Noch mehr Orange flussabwärts möglich!

ACHTUNG: Die orange Färbung könnte in den nächsten Tagen noch weiter flussabwärts sichtbar sein! Aber Entwarnung - gefährlich ist sie nicht. Am Dienstagmorgen zeigten Mistel und Zaya im Bereich der Zayamündung bereits wieder ihre gewohnte Farbe!