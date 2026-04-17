Tara Tabitha: Austro-Reality-Star gewinnt "Lovestory"-Award

Große Emotionen bei der Wienerin Tara Tabitha: Trotz heftiger Kritik und Hasskommentaren im Netz durfte sich der Reality-Star nun über eine besondere Auszeichnung freuen. Gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Lodi räumte sie bei den Reality Awards einen begehrten Preis für ihre gemeinsame Lovestory ab.

Am Donnerstag wurden Tara Tabitha und Dennis Lodi bei den Reality Awards als „Lovestory des Jahres“ ausgezeichnet. Für die 33-jährige Wienerin war dieser Moment hochemotional. Auf der Bühne konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und sprach offen über die schwierige Anfangszeit ihrer Beziehung, die seit rund einem Jahr besteht. Laut der Wienerin habe kaum eine Beziehung so viel Gegenwind bekommen wie ihre.

Sieg gegen den Hass

Die vielen gemeinen Nachrichten im Internet hätten sie in der Vergangenheit wirklich hart getroffen. Trotz des Gegenwinds und der Kritik im Netz ließ sich das Paar jedoch nicht beirren. Die Beziehung sei nicht oberflächlich entstanden, sondern habe sich über einen längeren Zeitraum aus einer Freundschaft entwickelt. Tara betonte auf der Bühne, wie viel ihr dieser Sieg nach der harten Zeit bedeutet.

Der tollste Mann gefunden

Zum Abschluss ihrer emotionalen Rede fand sie rührende Worte für ihren Partner. Für sie stehe fest, dass sie wirklich den tollsten Mann gefunden habe. Auch Dennis Lodi zeigte sich nach dem Sieg dankbar und richtete das Wort an die Fans. Er dankte der gesamten Community für die Stimmen beim Voting und stellte klar, dass diese Unterstützung für das Paar keineswegs selbstverständlich sei.

Tara mit Freund Dennis Lodi © Getty

Humor nach den Tränen

Nach dem emotionalen Teil der Verleihung kehrte Taras bekannter Humor schnell wieder zurück. In einem Interview nach dem Event scherzte sie darüber, dass ihr Partner mit ihr den absoluten Jackpot geknackt habe. Sie erklärte lachend, dass er nicht nur eine tolle Frau, sondern nun auch einen Award für sie gewonnen habe. Damit setzte die Wienerin ein selbstbewusstes Zeichen gegen ihre Kritiker.