Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -6.07% Andritz AG 61.85 aktien down -2.21% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -2.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.900 aktien down -1.19% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 170.40 aktien down -3.73% EVN AG 28.050 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 91.80 aktien down -2.29% Lenzing AG 19.740 aktien down -9.03% OMV AG 61.20 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien up +1.19% PORR AG 35.100 aktien down -3.84% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien down -2.8% SBO AG 33.250 aktien down -7.25% STRABAG SE 85.40 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.06% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien up +1.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -1.41% Wienerberger AG 22.560 aktien down -3.01% voestalpine AG 37.820 aktien down -4.49%
  1. oe24.at
  2. Business
Wohnung München
© Riedel-Immobilien

Aktuelle Studie

Wohn-Eigentum: Mehr als die Hälfte ist geerbt, geschenkt oder mitfinanziert

08.04.26, 09:06
Teilen

Mehr als ein Drittel der Eigenheimbesitzer hat die Immobilie geerbt oder geschenkt bekommen, 20 Prozent wurden beim Kauf finanziell unterstützt. 

Laut einer repräsentativen Umfrage von ImmoScout24.at unter 1.000 Online-Befragten zwischen 18 und 69 Jahren lebt etwas mehr als die Hälfte der Personen (55 Prozent) im Eigentum. Doch das ist nicht immer selbst erwirtschaftet. In vielen Fällen wurden die eigenen vier Wände geerbt, waren eine Schenkung oder wurden mit finanzieller Unterstützung der Familie gekauft. Das Erben wird beim Immobilienerwerb auch in Zukunft ein Thema bleiben: 35 Prozent der Österreicher:innen haben eine Immobilienerbschaft in Aussicht.

Mehr als ein Drittel der Eigentumsimmobilien sind geerbt oder geschenkt

Jede:r Dritte, der in einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung lebt, hat diese Immobilie geerbt (28 Prozent) oder geschenkt bekommen (8 Prozent). Das Zuhause selbst gekauft hat rund jede:r Zweite (51 Prozent). Der Rest der Befragten hat selbst gebaut oder lebt bei den Eltern. Und von diesen 51 % der Käufer:innen konnten wiederum 40 % auf finanzielle Unterstützung der Familie zählen. Die Höhe der Unterstützung variiert dabei deutlich: In rund der Hälfte der Fälle lag sie zwischen zehn und 30 Prozent der Gesamtkosten, während ein Viertel sogar Zuschüsse von mehr als 30 Prozent erhielt.

35 Prozent haben ein Immobilienerbe in Aussicht

Das Erben wird beim Immobilienerwerb auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. 22 Prozent rechnen damit, eine Wohnung oder ein Haus komplett zu erben, 13 Prozent gehen davon aus, einen Anteil einer Immobilie zu erben. In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen geht sogar jede:r Zweite von einer Immobilienerbschaft aus.

Zwei Drittel finden Schaffung von Wohn-Eigentum für Erben wichtig

Damit einher geht auch die Einstellung der Österreicher:innen, was das Schaffen von Wohn-Eigentum für die nächste Generation betrifft. Zwei Drittel halten es für wichtig, den Nachkommen Wohnraum zu hinterlassen. Demgegenüber steht nur ein Viertel, das diese Ansicht nicht teilt. Besonders viele Befürworter:innen gibt es unter Eigentümer:innen. Wer sein Heim sein Eigen nennt, stimmt sogar zu 72 Prozent zu.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen