Beliebter Asia-Markt in Wien ruft Produkt zurück

Der "Ting Ting Markt" in der Alserstraße in Wien-Alsergrund ruft Sichuan Pfeffer-Pulver zurück.

Es handelt sich um das Produkt "Sichuan Pepper Powder" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. September 2027.

Im Rahmen einer amtlichen Probenentnahme seien 16 Wirkstoffe nachgewiesen worden, "die EU-weit einem Anwendungsverbot unterliegen", teilte der Asia Markt am Montag in einer Aussendung mit.

Konsumentinnen und Konsumenten, die den betroffenen Pfeffer erworben hatten, wurden aufgefordert, ihn im Markt zu retournieren. Sie erhalten den vollen Kaufpreis erstattet.