Diese Supermärkte haben am Pfingstmontag offen

Dieses Jahr fällt der Pfingstmontag auf den 25. Mai. Traditionell sind die meisten Supermärkte an Feiertagen geschlossen. Trotzdem arbeiten einige Geschäfte auch an diesem Tag, um kurz einen Notfall-Einkauf zu erledigen.
Wer schnell am Pfingstmontag etwa die Kohle fürs Grillen kaufen muss oder etwaige andere Sachen benötigt, kann dies in ausgewählten Supermärkten auch am Feiertag erledigen. Vor allem in Kärnten haben einige Geschäfte die Sommersaison-Öffnungszeiten. Somit haben diese auch an Sonn- und Feiertagen offen.
Lidl und Hofer nur in Kärnten geöffnet
Nur in Kärnten haben insgesamt sieben Lidl- und Hofer-Filialen offen. Bei beiden ist jeweils ein Geschäft in Velden am Wörthersee und in Eberndorf geöffnet. Hofer hat noch in Pörtschach am Wörthersee offen. Lidl hat Filialen in Seeboden und Arnoldstein geöffnet. Alle Geschäfte arbeiten von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.
Hofer:
- Eberndorf, Bleiburger Straße 64: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Velden am Wörthersee, Rosentaler Straße 78: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Pörtschach am Wörthersee, Hauptstraße 70: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
Lidl:
- Velden am Wörthersee, Klagenfurter Straße 47: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Seeboden, Hauptstraße 25: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Eberndorf, An der Bundesstraße 6: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
- Arnoldstein, Kärntner Straße 75: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
Öffnungszeiten bei Spar
Beim Spar gilt die Sommersaison noch nicht. Deshalb arbeiten an Sonn- und Feiertagen nur die gewöhnlichen Filialen an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen. Zusätzlich hat die Filiale in der Babenbergerstraße offen. Bei der Spar-Standortsuche können Sie die Öffnungszeiten bestimmter Supermärkte herausfinden.
Sommersaison bei Billa
Die Billa-Filialen in Kärnten und Salzburg befinden sich schon in der Sommersaison. Somit haben einige auch am Pfingstmontag offen. In Kärnten alleine sind 24 Standorte geöffnet. Zusätzlich arbeiten die gewöhnlichen Filialen in Wien, Salzburg und Kärnten.
Filialen, die immer an Sonn- und Feiertagen arbeiten:
Wien:
- Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus von 10 bis 20 Uhr
- Praterstern von 6 bis 22 Uhr
- Julius-Tandler-Platz 3 von 6 bis 22 Uhr
- Europaplatz 1 bis 3 von 5.30 bis 23 Uhr
- Wien-Flughafen, Gst. 611/1 von 6.30 bis 22 Uhr
- Wien-Flughafen, Terminal 1 von 5.30 bis 20 Uhr
- Wien-Flughafen, Terminal 3 von 6 bis 22 Uhr
Salzburg:
- Griesgasse 19 bis 21 von 11 bis 15 Uhr
- Kaigasse 32 von 11 bis 15 Uhr
Kärnten:
- Klagenfurt Hauptbahnhof von 6 bis 21 Uhr
Wegen der Sommersaison:
Kärnten:
- Eberndorf, An der Bundesstraße 3
- Gmünd, Holztratte 30
- Techelsberg am Wörthersee, Töschling 155
- Egg am Faaker See, Egger-Seeuferstraße 5
- Kötschach/Mauthen, Kötschach 550
- Arnoldstein, Kärntner Straße 71
- Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44
- Patergassen, Wiedweg 45
- Mallnitz, Stappitz 159
- Reifnitz, Kotschachstraße 1
- Finkenstein, Faakerseestraße 5
- Millstatt, Aribonenstraße 281
- Bodensdorf, Bundesstraße 38
- Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60
- Afritz, Millstätter Straße 103
- Velden, Gendarmerieplatz 3
- Krumpendorf, Hauptstraße 221
- Seeboden, Hauptstraße 125
- Pörtschach, Hauptstraße 202
- St. Kanzian, Klopeiner Straße 24
- Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1
- Schiefling am See, Schiefling-Keutschacher Straße 28
- Kühnsdorf, Seebach 37
Salzburg:
- Attersee, Attergauerstraße 9
Die genauen Öffnungszeiten finden Sie auf der Homepage von Billa.