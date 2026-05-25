Diese Supermärkte haben am Pfingstmontag offen

Dieses Jahr fällt der Pfingstmontag auf den 25. Mai. Traditionell sind die meisten Supermärkte an Feiertagen geschlossen. Trotzdem arbeiten einige Geschäfte auch an diesem Tag, um kurz einen Notfall-Einkauf zu erledigen.

Wer schnell am Pfingstmontag etwa die Kohle fürs Grillen kaufen muss oder etwaige andere Sachen benötigt, kann dies in ausgewählten Supermärkten auch am Feiertag erledigen. Vor allem in Kärnten haben einige Geschäfte die Sommersaison-Öffnungszeiten. Somit haben diese auch an Sonn- und Feiertagen offen.

Lidl und Hofer nur in Kärnten geöffnet

Nur in Kärnten haben insgesamt sieben Lidl- und Hofer-Filialen offen. Bei beiden ist jeweils ein Geschäft in Velden am Wörthersee und in Eberndorf geöffnet. Hofer hat noch in Pörtschach am Wörthersee offen. Lidl hat Filialen in Seeboden und Arnoldstein geöffnet. Alle Geschäfte arbeiten von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.

Hofer:

Eberndorf, Bleiburger Straße 64: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Velden am Wörthersee, Rosentaler Straße 78: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Pörtschach am Wörthersee, Hauptstraße 70: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Lidl:

Velden am Wörthersee, Klagenfurter Straße 47: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Seeboden, Hauptstraße 25: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Eberndorf, An der Bundesstraße 6: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Arnoldstein, Kärntner Straße 75: von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten bei Spar

Beim Spar gilt die Sommersaison noch nicht. Deshalb arbeiten an Sonn- und Feiertagen nur die gewöhnlichen Filialen an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen. Zusätzlich hat die Filiale in der Babenbergerstraße offen. Bei der Spar-Standortsuche können Sie die Öffnungszeiten bestimmter Supermärkte herausfinden.

Sommersaison bei Billa

Die Billa-Filialen in Kärnten und Salzburg befinden sich schon in der Sommersaison. Somit haben einige auch am Pfingstmontag offen. In Kärnten alleine sind 24 Standorte geöffnet. Zusätzlich arbeiten die gewöhnlichen Filialen in Wien, Salzburg und Kärnten.

Filialen, die immer an Sonn- und Feiertagen arbeiten:

Wien:

Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus von 10 bis 20 Uhr

Praterstern von 6 bis 22 Uhr

Julius-Tandler-Platz 3 von 6 bis 22 Uhr

Europaplatz 1 bis 3 von 5.30 bis 23 Uhr

Wien-Flughafen, Gst. 611/1 von 6.30 bis 22 Uhr

Wien-Flughafen, Terminal 1 von 5.30 bis 20 Uhr

Wien-Flughafen, Terminal 3 von 6 bis 22 Uhr

Salzburg:

Griesgasse 19 bis 21 von 11 bis 15 Uhr

Kaigasse 32 von 11 bis 15 Uhr

Kärnten:

Klagenfurt Hauptbahnhof von 6 bis 21 Uhr

Wegen der Sommersaison:

Kärnten:

Eberndorf, An der Bundesstraße 3

Gmünd, Holztratte 30

Techelsberg am Wörthersee, Töschling 155

Egg am Faaker See, Egger-Seeuferstraße 5

Kötschach/Mauthen, Kötschach 550

Arnoldstein, Kärntner Straße 71

Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44

Patergassen, Wiedweg 45

Mallnitz, Stappitz 159

Reifnitz, Kotschachstraße 1

Finkenstein, Faakerseestraße 5

Millstatt, Aribonenstraße 281

Bodensdorf, Bundesstraße 38

Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60

Afritz, Millstätter Straße 103

Velden, Gendarmerieplatz 3

Krumpendorf, Hauptstraße 221

Seeboden, Hauptstraße 125

Pörtschach, Hauptstraße 202

St. Kanzian, Klopeiner Straße 24

Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1

Schiefling am See, Schiefling-Keutschacher Straße 28

Kühnsdorf, Seebach 37

Salzburg:

Attersee, Attergauerstraße 9

Die genauen Öffnungszeiten finden Sie auf der Homepage von Billa.