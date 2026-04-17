Schluss mit schiefen Bildern: Mit diesem Trick hängt alles gerade

Schiefe Bilder gehören der Vergangenheit an: Mit einem einfachen Trick hängen Ihre Rahmen endlich gerade, ganz ohne Wasserwaage und ständiges Nachjustieren.

Sie kennen das bestimmt: Man hängt ein Bild auf, tritt einen Schritt zurück und… es hängt schief. Also nochmal richten, nochmal schieben und fünf Minuten später hängt es wieder schief. Ein kleiner Wohnungs-Endgegner. Die gute Nachricht: Es gibt einen einfachen Trick, mit dem Ihre Bilder endlich gerade bleiben, ganz ohne Wasserwaage.

Warum Bilder überhaupt schief hängen

© Getty Images

Selbst wenn Sie sauber messen und bohren, kann es passieren, dass Bilder leicht kippen. Der Grund: Die meisten Rahmen hängen an einem einzigen Punkt und bewegen sich dadurch ständig minimal. Ein kleiner Stoß, ein Luftzug und schon ist der perfekte Winkel wieder Geschichte.

Der Schnur-Trick: Simpel, aber genial

Mit diesem Trick können Sie Ihr Bild flexibel ausrichten, statt es immer wieder neu aufhängen zu müssen.

Das brauchen Sie:

eine stabile Schnur (z. B. Angelschnur)

zwei Schrauben

einen Haken für die Wand

So funktioniert’s:

Schrauben befestigen: Bringen Sie auf der Rückseite des Rahmens rechts und links - leicht oberhalb der Mitte - jeweils eine Schraube an. Schnur anbringen: Verbinden Sie die beiden Schrauben mit der Schnur. Wichtig: Die Schnur sollte etwas länger sein als die Breite des Bildes, damit sie leicht durchhängt. Bild aufhängen: Hängen Sie das Bild an einem Haken an der Wand auf. Feinjustieren: Jetzt kommt der Trick - Sie können das Bild einfach nach links oder rechts verschieben, bis es perfekt gerade hängt.

Warum das so gut funktioniert

Durch die Schnur entsteht eine Art „Spielraum“. Das Bild ist nicht starr fixiert, sondern lässt sich ganz leicht ausbalancieren. Manchmal sind es die einfachsten Tricks, die den größten Unterschied machen.

Mit der Schnur-Methode sparen Sie sich nicht nur Zeit, sondern auch Nerven und Ihre Bilder hängen endlich so, wie sie sollen.