18.4.2026 - 24.4.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (18.4.2026 - 24.4.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Ruhe bewahren und einsichtig über Probleme reden, statt impulsiv und streitbar zu agieren!
- Gesundheit: Ab Freitag läuft es wieder besser.
- Beruf: Beste Erfolgsaussichten bietet der Freitag.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Bis Freitag steht Venus noch in Ihrem Zeichen. Singles sollten jetzt unbedingt noch daten.
- Gesundheit: Zeit für ein neues Fitnessprogramm.
- Beruf: Blockieren Sie sich nicht durch Beharrlichkeit.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Am Montag und Dienstag haben Singles hervorragende Karten. Sehen Sie sich um!
- Gesundheit: Am Montag entschlossen durchstarten!
- Beruf: Meetings gleich am Montag und Dienstag!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Nehmen Sie sich Zeit zum Reden, aber ohne Schuldzuweisungen! Überdenken Sie Ihre Haltung!
- Gesundheit: Legen Sie öfter Erholungspausen ein!
- Beruf: Nachgiebiger in Verhandlungen!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Lassen Sie bisherige Enttäuschungen und Frustrationen los! Freuen Sie sich auf Freitag.
- Gesundheit: Ab Freitag blühen Sie wieder mehr auf.
- Beruf: Geduldige Kommunikation ist jetzt wichtig.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Venus ist Ihnen nur noch bis Freitag gewogen. Räumen Sie der Liebe gebührenden Stellenwert ein!
- Gesundheit: Schalten Sie lieber ein wenig zurück.
- Beruf: Es ist jetzt klüger, sich abzusichern.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Ab Ende der Woche ist Ihnen Venus wieder sehr gewogen. Bleiben Sie daher einfach cool und vernünftig.
- Gesundheit: Achten Sie auf Ihren Energiehaushalt!
- Beruf: Sie dürfen auf Unterstützung zählen.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Drängen Sie nicht und gedulden Sie sich bis Mittwoch! Da kommt man bestimmt wieder auf Sie zu.
- Gesundheit: Ab Montag steigt Ihre Formkurve an.
- Beruf: Diese Woche geht es wirtschaftlich aufwärts.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Sie steuern auf eine turbulente Venus-Opposition zu. Nicht zu weit aus
- dem Fenster lehnen!
- Gesundheit: Anfang der Woche wird mühsam.
- Beruf: Jetzt kein finanzielles Risiko eingehen!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Geben Sie den Wünschen Ihres Partners nach! Singles sollten sich auch offener und flexibler zeigen.
- Gesundheit: Schalten Sie zwei Gänge zurück!
- Beruf: Arrangieren Sie sich pragmatisch!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Die Durststrecke ist Ende der Woche überstanden. Sie spüren den Aufwind schon ab Dienstag.
- Gesundheit: Schonen Sie sich am Wochenende!
- Beruf: Freuen Sie sich auf finanzielle Zuwächse.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Stärken Sie diese Woche den partnerschaftlichen Zusammenhalt. Singles: Chancen nutzen!
- Gesundheit: Ab Mittwoch sind Sie in Form.
- Beruf: Arrangieren Sie sich lieber bis Freitag!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90