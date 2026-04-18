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18.4.2026 - 24.4.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

18.4.2026 - 24.4.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

18.04.26, 00:00
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Ihr MADONNA-Horoskop (18.4.2026 - 24.4.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...  

Widder (21. März – 20. April) 

  • Liebe: Ruhe bewahren und einsichtig über Probleme reden, statt impulsiv und streitbar zu agieren!
  • Gesundheit: Ab Freitag läuft es wieder besser.
  • Beruf: Beste Erfolgsaussichten bietet der Freitag.

Stier (21. April – 20. Mai) 

  • Liebe: Bis Freitag steht Venus noch in Ihrem Zeichen. Singles sollten jetzt unbedingt noch daten.
  • Gesundheit: Zeit für ein neues Fitnessprogramm.
  • Beruf: Blockieren Sie sich nicht durch Beharrlichkeit.  

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 

  • Liebe: Am Montag und Dienstag haben Singles hervorragende Karten. Sehen Sie sich um!
  • Gesundheit: Am Montag entschlossen durchstarten!
  • Beruf: Meetings gleich am Montag und Dienstag! 

Krebs (22. Juni – 22. Juli) 

  • Liebe: Nehmen Sie sich Zeit zum Reden, aber ohne Schuldzuweisungen! Überdenken Sie Ihre Haltung!
  • Gesundheit: Legen Sie öfter Erholungspausen ein!
  • Beruf: Nachgiebiger in Verhandlungen!  

Löwe (23. Juli – 23. August) 

  • Liebe: Lassen Sie bisherige Enttäuschungen und Frustrationen los! Freuen Sie sich auf Freitag.
  • Gesundheit: Ab Freitag blühen Sie wieder mehr auf.
  • Beruf: Geduldige Kommunikation ist jetzt wichtig. 

Jungfrau (24. August – 23. September)  

  • Liebe: Venus ist Ihnen nur noch bis Freitag gewogen. Räumen Sie der Liebe gebührenden Stellenwert ein!
  • Gesundheit: Schalten Sie lieber ein wenig zurück.
  • Beruf: Es ist jetzt klüger, sich abzusichern. 

Waage (24. September – 23. Oktober) 

  • Liebe: Ab Ende der Woche ist Ihnen Venus wieder sehr gewogen. Bleiben Sie daher einfach cool und vernünftig.
  • Gesundheit: Achten Sie auf Ihren Energiehaushalt!
  • Beruf: Sie dürfen auf Unterstützung zählen. 

Skorpion (24. Oktober – 22. November) 

  • Liebe: Drängen Sie nicht und gedulden Sie sich bis Mittwoch! Da kommt man bestimmt wieder auf Sie zu.
  • Gesundheit: Ab Montag steigt Ihre Formkurve an.
  • Beruf: Diese Woche geht es wirtschaftlich aufwärts. 

Schütze (23. November – 21. Dezember) 

  • Liebe: Sie steuern auf eine turbulente Venus-Opposition zu. Nicht zu weit aus
  • dem Fenster lehnen!
  • Gesundheit: Anfang der Woche wird mühsam.
  • Beruf: Jetzt kein finanzielles Risiko eingehen! 

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner) 

  • Liebe: Geben Sie den Wünschen Ihres Partners nach! Singles sollten sich auch offener und flexibler zeigen.
  • Gesundheit: Schalten Sie zwei Gänge zurück!
  • Beruf: Arrangieren Sie sich pragmatisch! 

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar) 

  • Liebe: Die Durststrecke ist Ende der Woche überstanden. Sie spüren den Aufwind schon ab Dienstag.
  • Gesundheit: Schonen Sie sich am Wochenende!
  • Beruf: Freuen Sie sich auf finanzielle Zuwächse. 

Fische (19. Februar – 20. März) 

  • Liebe: Stärken Sie diese Woche den partnerschaftlichen Zusammenhalt. Singles: Chancen nutzen!
  • Gesundheit: Ab Mittwoch sind Sie in Form.
  • Beruf: Arrangieren Sie sich lieber bis Freitag!  

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

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