Alpenzoo als bärenstarker Wirtschaftsfaktor

Der Alpenzoo verfolgt konsequent vier zentrale Aufgaben: Artenschutz, Forschung, Bildung und Erholung.

Innsbruck. Der Alpenzoo Innsbruck-Tirol ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel für Tierfreunde, er generiert auch jährlich große wirtschaftliche Effekte für Tirol und Österreich. Laut einer Wertschöpfungsanalyse der Wirtschaftskammer (WK) Tirol ergibt sich eine gesamtwirtschaftliche Wirkung von rund 46 Mio. Euro. Der Betrieb sichert auch 269 Arbeitsplätze.

Jährlich kommen durchschnittlich 310.000 Besucher. Viele reisen extra wegen des Zoos an und übernachten dann in Innsbruck. Der Alpenzoo zeige exemplarisch, wie stark Tourismus, Bildung, Forschung und regionale Wertschöpfung ineinandergreifen, erklärte WK-Präsidentin Barbara Thaler.