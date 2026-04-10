Kirchen-Diebe in Klosterneuburg auf frischer Tat ertappt

Dreister Coup in der Stiftskirche - doch ein Mitarbeiter stellte die Gauner und sperrte sie kurzerhand ein!

Klosterneuburg. Was für eine Dreistigkeit! Drei Männer schlichen sich am Mittwochabend in die Stiftskirche Klosterneuburg (Bezirk Tulln) - und griffen in die Opferstöcke. Doch damit hatten sie nicht gerechnet: Ein Mitarbeiter des Gotteshauses ertappte das Trio auf frischer Tat, versperrte kurzerhand die Kirche und rief die Polizei.

Kein Entkommen!

Die Beamten nahmen drei Slowaken im Alter von 22, 23 und 27 Jahren fest und lieferten sie in die Justizanstalt Korneuburg ein. Bei den Einvernahmen zeigte sich das Trio gespalten: Der 22-Jährige und der 27-Jährige zeigten sich teilweise geständig - der 23-Jährige hingegen bestritt die Vorwürfe eisern.

Doch für den Ältesten wurde es noch dicker

Im Zuge der Ermittlungen wurden dem 27-Jährigen gleich zwei weitere Diebstähle zugeordnet, die er bereits mittags - also noch vor dem abendlichen Coup - in derselben Stiftskirche begangen hatte. Ein langer Tag für den Serientäter. Ein noch längerer dürfte vor ihm liegen.