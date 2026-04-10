Erstes Bundesland will Wölfe präventiv abschießen

Das Land Salzburg geht als erstes Bundesland mit präventiven Abschüssen gegen Wölfe vor

Das Land Salzburg geht als erstes Bundesland mit präventiven Abschüssen gegen Wölfe vor. Um die Alm- und Weidewirtschaft zu schützen, soll eine bestimmte Zahl von Wölfen schon getötet werden können, bevor sie Nutztiere reißen. Die in Salzburg für Jagd, Natur- und Umweltschutz zuständige Landeshauptfraustellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) zeigte sich bei der Präsentation der Maßnahme am Freitag überzeugt, dass das Abschusskontingent artenschutz- und EU-rechtskonform ist.

"Der Almsommer steht vor der Türe. Es kann davon ausgegangen werden, dass wir es auch heuer wieder mit einzelnen Wölfen zu tun haben werden, die in der Lage sind, immensen Schaden anzurichten. Darum greifen wir vorbeugend ein", betonte Svazek. Die neue Verordnung soll nächste Woche in Begutachtung gehen und mit Anfang Mai Rechtskraft erlangen. Der Entwurf sieht vor, dass während der Weideperiode zwischen 1. Mai und 15. November maximal zwei Wölfe pro Jahr getötet werden können.

Die Karte zeigt gesicherte Nachweise von Wölfen in Österreich im Februar 2026. Einzelwölfe und Rudel sind vor allem im Westen und Süden des Landes vertreten. Zusätzlich werden Abschüsse in den Bundesländern Kärnten, Tirol, Niederösterreich und Salzburg für 2025 und 2026 dargestellt. In Kärnten gab es 13 Abschüsse im Jahr 2025 und 5 im Jahr 2026. Quelle: Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs.

Die Zahl orientiert sich an jenen acht bis zehn Wölfen, die jedes Jahr durch das Bundesland ziehen, und dem diesen Tieren zugeschriebenen Populationswachstum von 30 Prozent. Räumlich soll die neue Verordnung in Gebieten gelten, die in den vergangenen Jahren häufig von Wolfsrissen betroffen waren. Diese liegen nördlich der Salzach zwischen Krimml (Pinzgau) und Werfen (Pongau) und entsprechen einer Fläche von gut 1.220 Quadratkilometern.

Auswirkungen auf Wolfspopulation sollen überwacht werden

"Muss man immer so lange warten, bis etwas passiert?", fragte am Freitag der Wolfsbeauftragte des Landes Salzburg, Hannes Üblagger. "Bevor letztes Jahr der erste Riss stattgefunden hat, hatten wir über eine Wildkamera schon einen Wolfsnachweis. Drei Tage später wurden die ersten Schafe getötet." Die neue Maßnahme ist vorerst bis Ende 2027 befristet. Ein Monitoring soll prüfen, wie sie sich auf die Wolfspopulation im Bundesland auswirkt. "Prognosen sind aber schwierig. Wir hatten 2024 wesentlich höhere Risszahlen als 2025. Wir gehen aber davon aus, dass die neue Verordnung zu Verbesserungen führt."

Ist das Kontingent erschöpft, werden wie bisher Abschuss-Verordnungen für individuelle Tiere erlassen, die Schaden angerichtet haben. Parallel fördert das Land mit rund 350.000 Euro jährlich weiter Herdenschutzmaßnahmen für Landwirte und Almbauern. "Es ist in Salzburg aber nicht möglich, jede Alm mit Herdenschutz abzusichern und zu schützen", betonte Svazek. Darum sei sie froh, eine rechtskonforme Lösung gefunden zu haben. Die Landeshauptfraustellvertreterin, sie ist selbst leidenschaftliche Jägerin, ging am Freitag davon aus, dass andere Bundesländer mit ähnlichen Verordnungen nachziehen werden.

Klärung von Bund und EU gefordert, wie viel Wölfe Österreich verträgt

Zugleich forderte Svazek von Bund und EU eine Klärung, was man unter dem von der EU geforderten günstigen Haltungszustand für die Raubtiere verstehe. "Wie viele Wölfe verträgt ein Bundesland, wie viele die Republik, wie viele Europa? Die Wissenschaft sagt, dass wir in Europa und in den Grenzregionen zu Österreich schon eine Population haben, die eine Bejagung zulässt", erklärte Svazek. "Eine ganz normal festgelegte Schuss- und Schonzeit für Wölfe wird früher oder später kommen müssen."

Die EU-Kommission hat im Vorjahr den Schutzstatus von Wölfen von "streng geschützt" auf "geschützt" gesenkt, was jagdliche Eingriffe erleichtert. In Salzburg wurde auf Basis von Verordnungen in den vergangenen drei Sommern jeweils ein Wolf getötet. 2025 wurden im Bundesland 37 Nutztiere gerissen. Einen residenten Wolf oder gar ein Rudel gibt es in Salzburg derzeit nicht.