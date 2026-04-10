Linz baut Sonnenstrom weiter aus

Die Stadt Linz steigert mit neuen Photovoltaik-Anlagen ihre Eigenversorgung und setzt verstärkt auf erneuerbare Energie.

Mit dem Ausbau von Photovoltaik-Anlagen treibt die Stadt Linz ihre Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen weiter voran. Aktuell liefern 23 Anlagen jährlich mehr als vier Millionen Kilowattstunden Strom. Damit wird der Eigenanteil an nachhaltiger Energie kontinuierlich erhöht.

Bereits bestehende Anlagen reduzieren den Strombezug aus dem Netz spürbar. So sparen mehrere Standorte gemeinsam rund 25.000 Kilowattstunden pro Monat ein. Weitere Projekte sind bereits in Umsetzung. Sechs neue Anlagen entstehen unter anderem bei Bildungseinrichtungen und im Sportbereich. Die Inbetriebnahme ist für 2026 geplant.

Ausbau bis 2026 weiter vorantreiben

Bis Ende 2026 soll der Ausbau deutlich voranschreiten. Ziel ist es, die Eigenversorgung zu stärken und einen Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten.