Investitions-Turbo: 87 Millionen Euro in Schulen und Kindergärten

Mega-Investition für Niederösterreichs Kinder: Das Kuratorium des NÖ Schul- und Kindergartenfonds hat in seiner gestrigen Sitzung unter Vorsitz von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) grünes Licht für 393 Projekte gegeben.

Das Gesamtinvestitionsvolumen ist beeindruckend: 87,4 Millionen Euro fließen in Schulen und Kindergärten quer durch Niederösterreich - das Land selbst schießt davon mehr als 26,5 Millionen Euro zu.

Was wird gebaut? Von Neubauten über Sanierungen bis hin zu Um- und Zubauten ist alles dabei - sogar Ankäufe von EDV-Anlagen und Einrichtungsgegenständen werden gefördert. Zu den größten Einzelprojekten zählen der Neu- und Umbau mehrerer Schulstandorte in Korneuburg, die Mittelschule Mank sowie die Volksschule Roseggergasse. Und auch bei der Kinderbetreuung wird geklotzt statt gekleckert: Kottingbrunn, St. Valentin, Deutsch-Wagram, Gföhl und Judenau-Baumgarten erhalten höhere Förderungen für zusätzliche Kindergartengruppen.

Teschl-Hofmeister: Bis 2027 mehr als 600 neue Kindergartengruppen

Teschl-Hofmeister macht klar, worum es geht: nicht nur um Betonbauten, sondern um die Zukunft des Landes. Bis 2027 sollen in ganz Niederösterreich mehr als 600 neue Kindergartengruppen und 250 Tagesbetreuungsgruppen entstehen. Land und Gemeinden stemmen dafür gemeinsam die gigantische Summe von 750 Millionen Euro - Geld, das nicht nur in Gebäude, sondern auch in den laufenden Betrieb und die Elementarpädagoginnen und -pädagogen fließt. Ein Programm, das nebenbei auch die regionale Wirtschaft kräftig ankurbelt.