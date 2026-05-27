Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Investitions-Turbo: 87 Millionen Euro in Schulen und Kindergärten
© NLK Burchhart

Bildungsstandort

Investitions-Turbo: 87 Millionen Euro in Schulen und Kindergärten

27.05.26, 12:00 | Aktualisiert: 27.05.26, 13:05
Teilen

Mega-Investition für Niederösterreichs Kinder: Das Kuratorium des NÖ Schul- und Kindergartenfonds hat in seiner gestrigen Sitzung unter Vorsitz von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) grünes Licht für 393 Projekte gegeben.  

Das Gesamtinvestitionsvolumen ist beeindruckend: 87,4 Millionen Euro fließen in Schulen und Kindergärten quer durch Niederösterreich - das Land selbst schießt davon mehr als 26,5 Millionen Euro zu.
Was wird gebaut? Von Neubauten über Sanierungen bis hin zu Um- und Zubauten ist alles dabei - sogar Ankäufe von EDV-Anlagen und Einrichtungsgegenständen werden gefördert. Zu den größten Einzelprojekten zählen der Neu- und Umbau mehrerer Schulstandorte in Korneuburg, die Mittelschule Mank sowie die Volksschule Roseggergasse. Und auch bei der Kinderbetreuung wird geklotzt statt gekleckert: Kottingbrunn, St. Valentin, Deutsch-Wagram, Gföhl und Judenau-Baumgarten erhalten höhere Förderungen für zusätzliche Kindergartengruppen.

Teschl-Hofmeister: Bis 2027 mehr als 600 neue Kindergartengruppen

Teschl-Hofmeister macht klar, worum es geht: nicht nur um Betonbauten, sondern um die Zukunft des Landes. Bis 2027 sollen in ganz Niederösterreich mehr als 600 neue Kindergartengruppen und 250 Tagesbetreuungsgruppen entstehen. Land und Gemeinden stemmen dafür gemeinsam die gigantische Summe von 750 Millionen Euro - Geld, das nicht nur in Gebäude, sondern auch in den laufenden Betrieb und die Elementarpädagoginnen und -pädagogen fließt. Ein Programm, das nebenbei auch die regionale Wirtschaft kräftig ankurbelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen