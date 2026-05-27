Affordable Art Fair kehrt in Marx Halle zurück

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr präsentiert sich die Kunstmesse vom 28. bis 31. Mai größer und internationaler: 62 Galerien zeigen über 1.000 Werke von rund 400 Künstlern aus 46 Ländern. Die Aussteller umfassen etablierte sowie junge Galerien aus dem In- und Ausland.

Ein transparenter Preisrahmen von 100 bis 10.000 Euro ermöglicht einen niederschwelligen Zugang und richtet sich an ein breites Publikum, von neuen Sammler bis zu erfahrenen Kunstinteressierten. Zur Vernissage stehen die Türen am 28. Mai von 16 bis 21 Uhr offen und an den restlichen Tagen von 16 bis 18 Uhr.

Ticket eröffnet vielfältige Zugänge zur Kunst

Das im Ticket inkludierte Rahmenprogramm mit Führungen, Talks, Workshops und interaktiven Formaten eröffnet vielfältige Zugänge zur Kunst und lädt zur aktiven Auseinandersetzung ein. Am Wochenende ergänzt ein Familienprogramm das Angebot, die Vernissage am 28. Mai bildet den Auftakt. Als Teil eines internationalen Netzwerks mit 19 Messen weltweit stärkt die Affordable Art Fair Wien ihre Position als lebendige Plattform für zeitgenössische Kunst, die Zugänglichkeit und Freude am Entdecken in den Mittelpunkt stellt.