Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
  5. WM-Qualifikation
Foda
© Getty

WM-Quali

Franco Fodas Kosovo winkt Millionen-Prämie

29.03.26, 18:12
Teilen

Der kosovarischen Nationalmannschaft winkt im Falle der Qualifikation für die WM 2026 eine Prämie in Höhe von einer Million Euro.

Nur noch ein Match trennt die Elf von Teamchef Franco Foda von dem Geldsegen, den die Regierung von Ministerpräsident Albin Kurti ausgelobt hat. Das Play-off-Finale gegen die Türkei wird am Dienstag in Kosovos Hauptstadt Pristina ausgespielt.

Bereits nach dem Halbfinal-Sieg der kosovarischen Auswahl gegen die Slowakei am vergangenen Donnerstag steht eine großzügige Prämie in Aussicht. Nach dem 4:3-Auswärtserfolg werde die kosovarische Regierung in ihrer Sitzung am Montag die Überweisung von 500.000 Euro beschließen, teilte Finanzminister Hekuran Murati mit.

50.000 pro Akteur?

Wie die Prämien genau aufgeteilt werden, ist nicht bekannt. Bei einer möglichen Ausschüttung von 1,5 Millionen Euro würden auf jeden Begünstigten rund 40.000 bis 50.000 Euro entfallen.

Der jüngste Staat Europas war noch nie bei einer Fußball-WM oder -EM vertreten. Der Kosovo hatte nach dem Zerfall Jugoslawiens die Unabhängigkeit im Jahr 2008 erlangt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen