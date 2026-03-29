USA verloren Test - Co-WM-Veranstalter Kanada, Mexiko remis

US-Amerikaner bei 2:5 gegen Belgien in zweiter Hälfte chancenlos - Kanadier machten gegen Island 0:2-Pausenrückstand wett - Mexikaner gegen Portugiesen torlos

Toronto/Mexiko-Stadt/Atlanta. Die drei Co-Veranstalter der anstehenden Fußball-WM sind am Samstag (Ortszeit) in freundschaftlichen Länderspielen sieglos geblieben. Das von Mauricio Pochettino betreute Team der USA unterlag in Atlanta nach 1:0-Führung und einem 1:1 zur Pause Belgien 2:5. Die von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch gecoachten Kanadier trennten sich im BMO Field in Toronto von Island nach 0:2-Rückstand 2:2. Mexiko gegen Portugal wiederum endete in Mexiko-Stadt vor rund 84.000 Zuschauern torlos.

Bei der Neueröffnung der WM-Arena Azteken-Stadion waren die Portugiesen das überlegenere Team, verzeichneten durch Goncalo Ramos auch einen Stangenschuss. Beide Teams tauschten kräftig durch - die Mexikaner acht- und die Portugiesen neunmal. Mexikos Teamchef Javier Aguirre war nicht unzufrieden: "Die Spieler haben alles gegeben, und Portugal ist ja ein solides Team." Die Gäste waren ohne den derzeit angeschlagenen Star Cristiano Ronaldo angetreten. Vor dem Match war es bei einem offenbar selbst verschuldeten Tribünensturz zu einem Todesfall gekommen.

Am Dienstag spielt Mexiko gegen Belgien, Portugal gegen die USA. Die US-Equipe ging gegen die Belgier durch Weston McKennie (39.) nach einem Eckball in Führung, der schnelle Ausgleich von Zeno Debast (45.) ließ den Jubel der Heimischen aber bald wieder verfliegen. Mit drei Toren innerhalb von 15 Minuten durch Amadou Onana (53.), Charles De Ketelaere (59./Elfmeter) und "Joker" Dodi Lukebakio (68.) machten die Belgier in einer starken Phase alles klar. Letzterer fixierte in der Folge auch noch einen Doppelpack (82.). Der Schlusspunkt war aufseiten der US-Amerikaner Patrick Agyemang (87.) vorbehalten.

Kanadas David mit Elfer-Doppelpack

Die Kanadier zeigten Comeback-Qualitäten, konnten einen 0:2-Pausenrückstand egalisieren. Hauptverantwortlich dafür war Juventus-Turin-Stürmer Jonathan David mit einem Foul-Elfmeter-Doppelpack (67., 75.) und seinen Teamtoren Nummer 40 und 41. Ohne ihren angeschlagenen Leistungsträger Alphonso Davies hatten die Kanadier zwar schon vor der Pause mehr Ballbesitz und ein Chancenübergewicht, die Tore fielen aber nur aufseiten des WM-Zuschauers. Real-Sociedad-Stürmer Orri Oskarsson traf doppelt (9., 21.). Der 21-Jährige profitierte von einem zu kurzen Miller-Rückpass und schoss kurze Zeit später nach einem idealen Ellertsson-Zuspiel neuerlich ein.

Die Kanadier beendeten die Partie zu zehnt, da Tajon Buchanan wegen eines Ellbogenchecks in der 80. Minute ausgeschlossen wurde. Ihr erstes Match in diesem Jahr hatten die Kanadier am 18. Jänner mit 1:0 gegen Guatemala gewonnen. Eine knappe Niederlage setzte es für Schottland im Glasgower Hampden Park. Den Treffer zum 1:0-Sieg der etwas gefährlicheren Japaner erzielte Junya Ito nach Shiogai-Vorarbeit in der 84. Minute.