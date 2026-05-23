Emotionaler Real-Abschied für David Alaba

Im Heimspiel gegen Bilbao, das die Königlichen mit 4:2 gewannen, feierte David Alaba einen emotionalen Abschied von Real Madrid. Alaba stand bei seinem letzten Spiel in der Startelf.

In der 69. Minute wurde Alaba unter dem Jubel der Fans im Bernabeu-Stadion ausgewechselt. Eine Ära geht damit zu Ende!

David Alaba hat am Samstag auf emotionale Art und Weise Abschied von Real Madrid genommen. Österreichs Fußball-Teamkapitän verließ beim 4:2-Heimsieg über Athletic Bilbao in der 70. Minute unter tosendem Applaus und Standing Ovations der Zuschauer den Rasen des Estadio Bernabeu, manche Fans stemmten in Anlehnung an Alabas ikonischen Jubel weiße Klappsessel in die Höhe. Der Wiener wurde bei seiner Auswechslung von jedem Real-Profi und auch von Coach Alvaro Arbeloa umarmt.

An der Seitenlinie warteten bereits Alabas Lebensgefährtin Shalimar und die beiden gemeinsamen Kinder. Der 33-Jährige brachte es bei Real auf 132 Pflichtspiel-Einsätze und gewann mit den "Königlichen" in fünf Jahren elf Titel - je zweimal die Champions League, die Club-WM, den europäischen Supercup, die spanische Meisterschaft und den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Cup. Am Freitag war bekanntgegeben worden, dass Alabas Vertrag nicht verlängert wird. Der Innenverteidiger ist daher ablösefrei zu haben.

ÖFB-Kapitän ablösefrei zu haben

Verabschiedet wurden zudem Dani Carvajal und auch Trainer Arbeloa. Sein Nachfolger soll laut übereinstimmenden Medienberichten Jose Mourinho werden. Die Real-Treffer zum aus tabellarischer Sicht bedeutungslosen Sieg erzielten Gonzalo Garcia (12.), Jude Bellingham (41.), Kylian Mbappe (51.) und Brahim Diaz (88.). Der bereits als Meister feststehende FC Barcelona beendete die Saison mit einem 1:3 in Valencia.

Großes Aufatmen war bei Elche angesagt - der Club von ÖFB-Teamspieler David Affengruber schaffte durch ein 1:1 bei Girona den Klassenerhalt, Affengruber spielte durch. Neben Girona müssen auch Real Ovideo und Real Mallorca absteigen.