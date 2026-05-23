Real-Abschied: Alaba halbe Vertragszeit verletzt

David Alaba wird keinen neuen Vertrag bei Real Madrid erhalten und wird im Sommer 2026 vereinslos werden. In den vergangenen Jahren hatte Alaba vor allem mit vielen Verletzungen zu kämpfen.

Nach 131 Spielen und elf Titeln endet im Sommer David Alabas Zeit bei Real Madrid. Sein Vertrag bei den Königlichen wird nicht verlängert, das teilte der Klub am Freitagnachmittag mit. Seit seiner Ankunft im Sommer 2021 kämpfte Alaba mit unzähligen Verletzungen.

Insgesamt verpasste der ÖFB-Star in den fünf Jahren für Österreich und Real Madrid rund 132 Spiele wegen Verletzungen. Am längsten fiel er wegen eines Kreuzbandrisses im Dezember 2023 aus. Dabei verpasste er für seinen Klub und die Nationalmannschaft in 384 Tagen 72 Partien. Darunter fällt auch die EM 2024 in Deutschland.

Zukunft weiterhin offen

Trotz der Verletzungen gewann Alaba mit Real Madrid je zweimal die Champions League, die Club-WM, den europäischen Supercup, die spanische Meisterschaft und den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Cup. Vereinspräsident Florentino Pérez erklärte: "David Alaba trägt die Zuneigung aller Madridistas in sich – für seinen Einsatz, seine Arbeit und als Symbolfigur auf unserem Weg zum vierzehnten Titel, der für die Feier eines Sieges steht, der nun Teil der Vereinsgeschichte ist. Real Madrid wird immer seine Heimat sein."

Am Samstagabend wird er gegen Athletic Bilbao im Santiago Bernabéu verabschiedet. Wo er in Zukunft spielen wird, bleibt weiterhin offen. Laut "Transfermarkt" soll Red Bull Salzburg an Alaba interessiert sein. Ebenfalls gibt es Gerüchte zu Juventus Turin, Inter Mailand, AC Mailand, USA und Saudi-Arabien.