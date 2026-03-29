Chukwuemeka, Wanner, Wiegele: So ticken unsere neuen Helden

Paul Wanner, Carney Chukwuemeka und Florian Wiegele sind die neuen Helden im ÖFB-Team. Alle drei konnten bei ihren ersten Schritten im Nationalteam überzeugen, das ganze Land redet über sie. Doch wie ticken die drei eigentlich? OE24 liefert die Antworten.

Bei seinem Debüt am Freitag wohl am wenigsten überzeugen konnte Florian Wiegele - schlichtweg weil Ghana zu wenig Gegenwehr lieferte. Die "Black Stars" kamen in Wiegeles 45 Minuten Spielzeit zu einem Torschuss, der schlug aber unhaltbar im Kreuzeck ein. Dennoch war es für den 25-Jährigen ein "schönes Gefühl" dabei zu sein.

Dass der geborene Grazer den Ball nicht parieren konnte, ist aufgrund seines Gardemaßes von 2,05 Metern schon ein Wunder. Dabei war der Riese nicht immer mindestens einen Kopf größer als alle um ihn herum. Obwohl Wiegele Torhüter seit seinem sechsten Lebensjahr ist, kam der Wachstumsschub erst zehn Jahre später.

Wiegele und die Rugbyschuhe

Zwischen 16 und 18 schoss er in die Höhe, verbrachte aber wenig Zeit am Platz. "Ich war viel verletzt, habe drei Haarrisse im Knöchel gehabt, war insgesamt zwei Jahre quasi nicht spielfähig", so der 25-Jährige über seine Zeit in der Jugend von Sturm Graz. Dort kam er bis zu Sturm II, musste aber ohne Einsätze den Weg über Gleisdorf und Leoben zu Viktoria Pilsen gehen.

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Diese dortigen Leistungen brachten den Hünen ins Nationalteam, wo er als größter Spieler ausgerechnet mit dem kleinsten Kicker, Romano Schmid, befreundet ist, weil man zusammen in der Sturm-Jugend war. Die 37 Zentimeter Unterschied stehen aber nicht zwischen ihnen. Der kurioseste Fun-Fact über Wiegele sind aber seine Schuhe. Mit einer soliden 51 kickt er nicht einmal mit Fußballschuhen. Die gibt es in seiner Größe nicht, daher spielt er mit Rugbyschuhen.

Wanner: Bayern-Rekord bis heute

Während Wiegele nur zwei Jahre seiner Karriere nicht in Österreich verbrachte, ist ein weiterer Debütant erstmals in seinem Fußballer-Leben in der Alpenrepublik. Paul Wanner wurde zwar 2005 in Dornbirn, Vorarlberg, geboren, das erste Mal die Fußballschuhe schnürte er aber in Deutschland. SV Amtzell, SV Ravensburg und 2018, mit gerade einmal zwölf Jahren, schon der FC Bayern stehen in seiner Vita.

Dort hält Wanner auch einen starken Rekord: Mit 16 Jahren und 15 Tagen ist er noch immer der jüngste Spieler der Bayern in allen Wettbewerben - 2022 gegen Gladbach. Damit hatte er die Karriere seines Papas Klaus, ehemaliger Kapitän von Austria Lustenau bei deren Aufstieg von der Regionalliga in die 2. Liga, bereits übertroffen. Er ist im Gegensatz zu Wanners Mama, Silvana, kein Österreicher, sondern Deutscher. Sein Cousin Jannik kickte bei Bregenz und Amstetten, ist nun aber bei Livingston in Schottland.

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"Große Verbundenheit zu Österreich"

Bei den Bayern erhielt Wanner einst den Spitznamen "Blonder Engel", wie einst DFB-Legende Bernd Schuster, gerufen wurde er aber "Paule". Im ÖFB-Team wird er aber sicher andere Rufnamen genießen. Dort landete er nun vier Jahre nach seinem Perspektivlehrgang 2022 unter Ralf Rangnick, für seine Entscheidung gegen Deutschland ließ er sich viel Zeit.

Eventuell war ja Omas Schnitzel - welches "das beste" ist - und seine in Dornbirn lebende Familie ausschlaggebend. "Ich habe eine sehr große Verbundenheit zu Österreich", betonte der 20-Jährige. Auch der österreichische Schmäh liegt Wanner. Bei seiner Glanzleistung gegen Ghana wird übrigens auch eine gewisse Lauren Kenza gejubelt haben, die junge Influencerin und Wanner machten ihre Beziehung im Sommer 2025 öffentlich.

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"Oida, bist deppat": Einbürgerung bestanden

Ob der Dritte im Bunde liiert ist oder nicht, gab Carney Chukwuemeka bislang nicht bekannt. Viel mehr möchte sich der 22-Jährige nicht bekannt geben. Entgegen anders lautenden Berichten wurde der Engländer nicht im Burgenland, sondern in Wien geboren. Dennoch verließ er das Land früh, Deutsch lernte er dabei kaum.

Obwohl der Papa fließend Deutsch spricht, schaffte es Chukwuemeka selbst zu seiner Lieblingsphrase "Oida, bist du deppat". Damit kommt man in Österreich schon sehr weit, dennoch wird im Umfeld des ÖFB-Teams sicher weiter an den Kenntnissen gefeilt.

Chukwuemeka: Best Friends mit Jamie Gittens

Einen sehr guten Freund fand er zudem in Jamie Gittens, mit dem er bereits in Kindertagen viel Zeit verbrachte und es gemeinsam bis in die U19 Englands schaffte. "Wir gehören auch außerhalb vom Fußball zum selben Freundeskreis", erklärte der Neo-Österreicher.

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Berichte aus Dortmund - wo er beim BVB kickt, ohne einmal 90 Minuten geschafft zu haben - werden Alaba und Co. ebenso wie Ghana-Torhüter Ati Zigi nach Chukwuemekas Abschluss bestätigen können: Er sei ein "chilliger Typ". Sein getragenes Trikot vom Debüt gibt es beim ÖFB übrigens zu erwerben, für schmale 900 Euro (hier entlang)!

Ein Einsatz für ein neues Land konnte ihn, ebenso wenige wie Wanner oder Wiegele, bislang aus der Ruhe bringen. "Wir wussten, dass wir Qualität dazukriegen, das haben sie bewiesen", fasste es Marcel Sabitzer nach dem 5:1 zusammen. Alle drei haben ihr Bewerbungsschreiben für die WM 2026 hinterlegt.