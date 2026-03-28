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Marko Arnautovic und Carney Chukwuemeka
© APA/MAX SLOVENCIK

Fußball

Nationalteam-Training im ÖFB-Campus vor rund 1.000 Fans

28.03.26, 14:39
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Alaba, Arnautovic und Chukwuemeka absolvierten Einheit auf dem Rasen

Wien. Österreichs Fußball-Männer-Nationalteam hat am Samstag erstmals überhaupt im neuen ÖFB-Campus trainiert - und das vor rund 1.000 vorwiegend jungen Fans. Am Tag nach dem 5:1-Testspielsieg über Ghana waren alle Tickets für das Kleinstadion in Wien-Aspern vergeben. Bereits vor Beginn der Einheit kam der komplette Kader auf den Platz und schrieb Autogramme. Eine halbe Stunde später begann das Training, wobei nur knapp die Hälfte des aktuellen Aufgebots auf dem Rasen zu sehen war.

Öffentliches Training des ÖFB-Nationalteams
© APA/MAX SLOVENCIK

Öffentliches Training des ÖFB-Nationalteams
© APA/MAX SLOVENCIK

Öffentliches Training des ÖFB-Nationalteams
© APA/MAX SLOVENCIK

Öffentliches Training des ÖFB-Nationalteams
© APA/MAX SLOVENCIK

Die vier Tormänner Alexander Schlager, Patrick Pentz, Florian Wiegele und Tobias Lawal sowie David Alaba, Marko Arnautovic, Xaver Schlager, Carney Chukwuemeka, Sasa Kalajdzic, Michael Svoboda und David Affengruber übten eine Stunde in der frischen Luft. Der Rest der Mannschaft nutzte die Indoor-Trainingsmöglichkeiten im Campus etwa zur Regeneration.

Öffentliches Training des ÖFB-Nationalteams
© APA/MAX SLOVENCIK

Öffentliches Training des ÖFB-Nationalteams
© APA/MAX SLOVENCIK
 

Öffentliches Training des ÖFB-Nationalteams
© APA/MAX SLOVENCIK

Am Sonntag folgt die zweite, diesmal nicht-öffentliche Einheit im ÖFB-Campus. Das Abschlusstraining für das Dienstag-Testmatch gegen Südkorea steigt am Montag im Happel-Stadion.

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