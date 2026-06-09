Für IHN hat Real Madrid 150 Millionen Euro geboten

Vor der Präsidentschaftswahl bei Real Madrid hat Florentino Pérez angekündigt, dass er im Falle einer Wiederwahl ein 150-Millionen-Euro-Angebot für einen bestimmten Spieler abgegeben hat. Nun lüften die Königlichen das Geheimnis.

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In den vergangenen Wochen sind einige große Namen, wie Erling Haaland, Michael Olise, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, als mögliche Mega-Transfers von Real Madrid gehandelt worden. Real-Boss Florentino Pérez hat mit seiner Ankündigung die Gerüchte noch weiter angeheizt. Nun haben die Königlichen offiziell verkündet, für welchen Spieler sie 150 Millionen Euro angeboten haben.

Im Statement heißt es: "Real Madrid CF gibt bekannt, dass der Verein nach der heutigen Sitzung des Verwaltungsrats ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro an Club Atlético de Madrid für die Transferrechte an dem Spieler Julián Álvarez abgegeben hat." Der 15-fache Champions-League-Sieger wollte ausgerechnet den Stürmer des Stadtrivalen verpflichten.

Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro

Jedoch hatte Pérez keinen Erfolg mit seinem Angebot. Real Madrid erklärt weiter: "Nach eingehender Prüfung und Bewertung dankte Atlético de Madrid dem Verein für das Angebot, das im Rahmen der guten Beziehungen zwischen beiden Vereinen unterbreitet wurde, und lehnte es unter Verweis auf die Ausstiegsklausel des Spielers ab."

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Atlético lehnte das Angebot ab. Schon zuvor scheiterte der FC Barcelona an der Verpflichtung von Álvarez. Der Argentinier hat bei den Rojiblancos eine Ausstiegsklausel in Höhe von über 500 Millionen Euro.