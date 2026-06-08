TV
Radio
E-Paper
Sport

Verschwörungsvorwurf

Ex-UEFA-Boss Platini zeigte Infantino an

Ex-UEFA-Boss muss 4-jährige Sperre absitzen
© Getty
Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini hat in Frankreich Strafanzeige gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino sowie fünf weitere frühere Schweizer Justiz- und Fußballfunktionäre eingereicht.
OE24 auf Google bevorzugen

Das teilte ein Sprecher Platinis wenige Tage vor dem Beginn der WM in den USA, Kanada und Mexiko mit, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Nach Ansicht des 70-Jährigen habe es eine Verschwörung gegeben, um seine Wahl zum FIFA-Präsidenten vor über zehn Jahren zu verhindern.

Auch interessant

Knast-Prinz darf seine kranke Mutter besuchen

Antonelli rockt Monaco! Wolff schwärmt von Mercedes-"Rockstar"

EU-Land ermittelt gegen Israels Sicherheitsminister

Trotz WM-Aus: Baumi will als Edelfan in die USA fliegen

Mausi über Leo Lugner: "Hätte ihn mir gekrallt"

Der ehemalige französische Nationalspieler wirft den Beschuldigten demnach unter anderem falsche Anschuldigungen und unzulässige Einflussnahme vor. Neben der Strafanzeige wollen Platinis Anwälte auch eine Zivilklage gegen die FIFA auf Schadenersatz einreichen. Ähnliche Vorwürfe hatte Platini bereits 2022 gegenüber den Schweizer Behörden erhoben.

Statt Platini stieg Infantino zum FIFA-Boss auf

Infantino war 2016 zum Präsidenten des Weltverbands gewählt worden. Zuvor hatte er als Generalsekretär der Europäischen Fußball-Union UEFA unter dem damaligen Präsidenten Platini gearbeitet. Der Franzose galt lange als Favorit auf die Nachfolge des damaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter.

Platini und Blatter gerieten jedoch 2015 wegen einer Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken an Platini ins Visier der Schweizer Justiz. Beide wurden in einem Verfahren wegen mutmaßlichen Betrugs zulasten der FIFA angeklagt, jedoch im vergangenen Jahr in einem Berufungsverfahren rechtskräftig freigesprochen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Serie A Club an ÖFB-Kicker interessiert

Trotz WM-Aus: Baumi will als Edelfan in die USA fliegen

Knieprobleme: Große Sorgen um Arnautovic

Ex-UEFA-Boss Platini zeigte Infantino an

USA verweigert Einreise von WM-Schiri

Entwarnung bei Eriksen: "Mein ICD hat mich geschützt"

Manuel Neuer (40): Frau und Ex-Frau sind schwanger

Netz macht sich über Nagelsmann lustig

Marktwert-Update La Liga: Affengruber oben dabei

Transfer-Knall: Glasner will Alaba zu Milan holen