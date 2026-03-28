„Großes Desaster!“ Ghana-Coach deutlich frustriert

Österreich feiert einen klaren Sieg gegen Ghana. Doch nach dem Spiel sorgt vor allem der gegnerische Trainer mit deutlichen Worten für Aufsehen.

Das österreichische Nationalteam startet mit einem echten Statement ins WM-Jahr 2026. Vor allem offensiv präsentierte sich das ÖFB-Team in Topform: Gleich fünf Tore sorgten für klare Verhältnisse. Die Mannschaft spielte über 90 Minuten überlegen und nutzte ihre Chancen konsequent aus.

Debütanten sorgen für Aufsehen

Für zusätzlichen Wirbel sorgen die Neuen im Team: Gleich mehrere Spieler feiern ihr Debüt und überzeugen auf Anhieb. Die Rangnick-Elf präsentiert sich spielfreudig, effektiv und setzt gleich zum Start ein klares Statement Richtung WM.

„Großes Desaster“

Ghana-Teamchef Otto Addo zeigte sich nach dem Spiel sichtlich verärgert. Sein klares Urteil: „War ein großes Desaster!“ Die Leistung seiner Mannschaft ließ ihn ratlos zurück. „Natürlich gab es knappe Schiedsrichterentscheidungen, die nicht in unsere Richtung gingen, aber wir dürfen uns auch nicht so abschlachten lassen.“ Weiter: „Die zweite Hälfte war nicht gut genug von uns. Jeder spielt um die WM, wir müssen intensiver sein. Wir haben große Lektionen zu lernen“, so der Trainer.

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Für Österreich ist der Sieg mehr als nur ein Testspielerfolg – Ein Auftakt, der Lust auf mehr macht, während Ghana nach dieser bitteren Abfuhr ordentlich Aufarbeitung betreiben muss.