Drama in der Nachspielzeit: Kult-Klub kehrt in Premier League zurück

Fußball: Hull City stieg in Premier League auf.

Hull City hat am Samstag den Aufstieg in die englische Fußball-Premier-League fixiert.

Die "Tiger" gewannen das Play-off-Finale im Londoner Wembley-Stadion gegen Middlesbrough durch ein Tor von Oli McBurnie in der 95. Minute mit 1:0 und kehren damit nach ihrem Abstieg 2017 wieder ins Oberhaus zurück. Zuvor waren bereits Coventry und Ipswich als Aufsteiger festgestanden.

Englands Play-off-Finale gilt als lukrativstes Fußballspiel der Welt, der Sieger darf sich durch die Teilnahme an der finanzkräftigsten Liga der Welt über Einnahmen von rund 230 Millionen Euro freuen.