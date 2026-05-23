Fans stinksauer! ORF pfeift auf historische Titel-Entscheidung

Fußballfans sind stinksauer auf den ORF. Der Rundfunk pfeift auf die mögliche historische Titelentscheidung in der Frauen-Bundesliga.

Für die Wiener Austria liegt der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte parat. Die Entscheidung im Heimspiel gegen Red Bull Salzburg läuft aber nicht im ORF. Stattdessen überträgt der Rundfunk das eher irrelevante Match zwischen Kleinmünchen und Altach.

Die historische Frauenfußball-Titelentscheidung gibt's auf ÖFB TV zu sehen.

Live - oder doch nicht?

Der Samstag ist ein großer Tag im Frauenfußball, denn ab 18:00 steigt das Finale in der Women's Champions League. Das gibt es immerhin auf ORF On zu sehen, im Einser läuft eine Folge Kommissar Rex. Immerhin gibt's das Finale ab 20:15 Uhr im Re-Live auf ORF Sport+ zu sehen.

Ganz ohne Live-Sport müssen die ORF-Zuschauer aber nicht auskommen: Der WM-Schlager zwischen Österreich und Deutschland läuft in der Prime Time ab 20:15 Uhr auf ORF 1.