Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
Fans stinksauer! ORF pfeift auf historische Titel-Entscheidung
© gepa

Fußball-Aufreger

Fans stinksauer! ORF pfeift auf historische Titel-Entscheidung

23.05.26, 14:43
Teilen

Fußballfans sind stinksauer auf den ORF. Der Rundfunk pfeift auf die mögliche historische Titelentscheidung in der Frauen-Bundesliga. 

Für die Wiener Austria liegt der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte parat. Die Entscheidung im Heimspiel gegen Red Bull Salzburg läuft aber nicht im ORF. Stattdessen überträgt der Rundfunk das eher irrelevante Match zwischen Kleinmünchen und Altach.

Die historische Frauenfußball-Titelentscheidung gibt's auf ÖFB TV zu sehen.

Live - oder doch nicht?

Der Samstag ist ein großer Tag im Frauenfußball, denn ab 18:00 steigt das Finale in der Women's Champions League. Das gibt es immerhin auf ORF On zu sehen, im Einser läuft eine Folge Kommissar Rex. Immerhin gibt's das Finale ab 20:15 Uhr im Re-Live auf ORF Sport+ zu sehen.

Ganz ohne Live-Sport müssen die ORF-Zuschauer aber nicht auskommen: Der WM-Schlager zwischen Österreich und Deutschland läuft in der Prime Time ab 20:15 Uhr auf ORF 1.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen