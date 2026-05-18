Geheim-Plan enthüllt: Beatrice und Eugenie vor royalem Comeback

Peter Philipps und Harriet Sperling feiern am 6. Juni ihre Traumhochzeit. Während viele Royals nicht eingeladen sind, wollen Beatrice und Eugenie den Schritt zurück ins Rampenlicht wagen.

Um die York-Prinzessinnen Beatrice und Eugenie war es in den vergangenen Monaten auffallend ruhig. Nun dürfte jedoch ein Comeback auf der royalen Bühne ins Haus stehen. Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, werden die Schwestern Anfang Juni bei der Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips mit von der Partie sein. Die Trauung am 6. Juni in der All Saints’ Church im englischen Kemble (Gloucestershire) gilt heuer als eines der wichtigsten Familientreffen nach den jüngsten Turbulenzen rund um ihre Eltern, Ex-Prinz Andrew und Sarah Ferguson.

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Insider ist sich sicher: „Die Royal Family braucht gute Nachrichten“

Zu den Feierlichkeiten wird fast die gesamte hochrangige Verwandtschaft erwartet. Neben König Charles und Königin Camilla sollen auch Prinz William und Prinzessin Kate, Prinzessin Anne sowie Prinz Edward und Herzogin Sophie auf der Gästeliste stehen.

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Ein Name fehlt indes voraussichtlich: Andrew selbst wird wohl durch Abwesenheit glänzen. Berichte der vergangenen Wochen lassen darauf schließen, dass seine Teilnahme als „unwahrscheinlich“ gilt. Das Königshaus bemüht sich weiterhin sichtlich um Distanz, um den Skandal rund um Andrews Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nicht neu zu befeuern.

Für Beatrice und Eugenie käme der Auftritt einem Befreiungsschlag gleich. Die Prinzessinnen hatten sich nach der neuerlichen Kritik an ihren Eltern zusehends aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Boulevardzeitung „Sun“ zitiert dazu einen Insider mit den Worten: „Die Royal Family braucht gute Nachrichten, und nichts vereint so wie eine große kirchliche Hochzeit.“





Während Beatrice fix kommen möchte, hofft Eugenie – sie befindet sich aktuell im zweiten Trimester ihrer Schwangerschaft – ebenfalls auf eine Teilnahme. Für die Schwestern wäre es wohl ein Aufatmen, hieß es doch unlängst aus dem Umfeld, Beatrice und Eugenie fühlten sich von der eigenen Familie verlassen. König Charles dürfte hier jedoch einlenken. Er habe stets betont, dass die Nichten im Familienkreis willkommen seien. Im Bericht heißt es weiter: „Der König wollte immer, dass beide Teil der Familie bleiben. Er hat klargemacht, dass sie bei Familienanlässen willkommen sind.“ Für das geschiedene Ehepaar Andrew und Sarah Ferguson ist bei der Zeremonie übrigens keinerlei Rolle vorgesehen.

Ein royaler Neuanfang

Peter Phillips, der älteste Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II., und die Kinderkrankenschwester Harriet Sperling machten ihre Verlobung im August des vergangenen Jahres öffentlich, nachdem sie sich seit 2024 gemeinsam zeigten. Beide Familien gaben sich damals über die Verbindung „erfreut“.

Für Phillips bedeutet der Schritt vor den Altar einen echten Neustart: Seine Ehe mit der gebürtigen Kanadierin Autumn Kelly, die er 2008 in der St. George’s Chapel in Windsor geschlossen hatte, ging 2019 in die Brüche. Die Scheidung wurde schließlich 2021 rechtskräftig. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Savannah und Isla.