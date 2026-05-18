Alkoholfrei & Co.: So geht Aperol Spritz jetzt auch anders

Aperol Spritz gehört zum Sommer einfach dazu, doch mittlerweile gibt es jede Menge spannende Alternativen. Von alkoholfrei bis Bier-Spritz: Diese Drinks bringen jetzt Aperitivo-Vibes ins Glas.

Ein Aperol Spritz in der Sonne gehört mittlerweile einfach zum Sommer dazu. Sonnenbrille auf, Terrasse, vielleicht noch ein paar Snacks dazu und plötzlich fühlt sich selbst ein Mittwochabend wie Urlaub in Italien an. Aber: Nicht immer muss Alkohol mit ins Glas. Und manchmal darf der klassische Aperol Spritz auch einfach ein kleines Upgrade bekommen. Die gute Nachricht: Mittlerweile gibt es jede Menge spannende Alternativen, die den typischen Aperitivo-Vibe liefern, ganz ohne klassischen Spritz.

Fruchtig-herb: Der neue alkoholfreie Aperitivo-Sirup von YO

© Yo/PR

YO bringt mit seinem neuen „Aperitivo“ genau das ins Glas, was viele am klassischen Spritz lieben: fruchtige Orange, leichte Bitterkeit und feine Kräuternoten. Der Geschmack erinnert an italienische Sommerabende, funktioniert aber komplett alkoholfrei. Besonders praktisch: Der Aperitivo lässt sich super easy mit Soda, Tonic oder alkoholfreiem Sekt mixen. Wer also Lust auf Aperol-Vibes ohne Alkohol hat, bekommt hier eine ziemlich unkomplizierte Alternative.

Vöslauer macht jetzt Spritz-Vibes in der Wasserflasche

© Vöslauer

Auch Vöslauer springt auf den Aperitivo-Trend auf. Das neue „Fizzz Bitter Orange“ kombiniert prickelndes Mineralwasser mit bitter-fruchtigen Orangennoten und Kräutern, also basically Sommer im Getränk. Besonders angenehm: Das Getränk ist alkoholfrei, kalorienarm und kommt ohne künstliche Farb- oder Konservierungsstoffe aus. Am besten schmeckt’s übrigens eiskalt mit Eiswürfeln und einer Orangenscheibe im Glas. Fast wie ein klassischer Spritz, nur eben deutlich leichter.

Aperitivo… aber mit Bier?

© Ottakringer

Wer Lust auf etwas komplett anderes hat, wird bei Ottakringer fündig. Der „Bier Spritz“ kombiniert Bier mit Bitterorange und bringt damit eine Mischung aus klassischem Aperitif und Radler-Feeling ins Glas. Klingt erst einmal ungewöhnlich, passt aber überraschend gut zu warmen Sommerabenden, Filmnächten oder entspannten Nachmittagen am Balkon. Und ehrlich: Mediterrane Aperitivo-Vibes plus Bier funktionieren irgendwie besser, als man denkt.

Ob alkoholfrei, mit Bitterorange oder als Bier-Version: Der klassische Spritz entwickelt sich gerade immer mehr weiter.