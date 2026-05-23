In dieser Villa formte Klopp Dortmund zum Meister-Team

Jürgen Klopp plante in einer Villa im Süden von Dortmund die zwei Meisterschaften des BVB. Nun steht das Anwesen zum Verkauf. Der Immobilien-Influencer "Mr. Unreal Estate" gibt in einem Video einen Einblick in die Luxus-Villa.

Nach sieben Jahren verließ Jürgen Klopp 2015 Dortmund. Zunächst behielt er sein Anwesen in Herdecke. Sein Sohn soll kurze Zeit nach seinem Auszug in der Villa gelebt haben. Dann wurde das Gebäude verkauft. Nun steht die Villa erneut zum Verkauf.

In der Villa bieten 11 Zimmer rund 531 Quadratmeter an Wohnfläche an. Das gesamte Grundstück ist sogar 2239 Quadratmeter groß. Der Influencer "Mr. Unreal Estate" freut sich: "Das ist eine Riesenbude über ein paar Etagen dort in der besten Lage bei Dortmund." In der Nachbarschaft leben vor allem viele BVB-Spieler. Unter anderem lebt Borussia-Ehrenpräsident Reinhard Rauball (79) dort.

"Natürlich schwebt der Geist von Jürgen Klopp in diesem Haus"

Der Influencer hatte die Ehre, die Villa in einem Video zu zeigen. Gegenüber "Bild" schwärmt er: "Natürlich schwebt der Geist von Jürgen Klopp in diesem Haus. Für mich war dieser Dreh deshalb etwas sehr Besonderes. Ich bin auch fußballverrückt."

Seit Klopps Auszug hat sich das Haus optisch etwas verändert. Mr. Unreal Estate meint: "Es ist alles total umgestaltet, muss man natürlich dazu sagen. Jürgen Klopp hat hier anders gewohnt." Die Küche wurde geringfügig umgebaut. Obwohl das Anwesen in Hanglage steht, verfügt es hinten heraus über eine große, gerade Rasenfläche.

Zusätzlich bietet die Villa zahlreiche Balkone, einen modernen Wintergarten, einen eigenen Wellness-Bereich mit XXL-Pool, Fitnessraum und Sauna. Wenn BVB-Fans Interesse an dem Anwesen haben, müssen sie höchstwahrscheinlich tief in die Tasche greifen. Der Preis soll nur auf Anfrage übermittelt werden.