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Julian Nagelsmann
© Getty

Bundestrainer

Julian Nagelsmann (38) vor Abflug auf die Insel

Von
18.05.26, 06:31
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Beim FC Liverpool läuft es sportlich überhaupt nicht rund. Nach einer enttäuschenden Saison als amtierender Meister steht Trainer Arne Slot massiv in der Kritik – ein neuer Nachfolger ist im Gespräch. 

Die Titelverteidigung in der Premier League war für den FC Liverpool eine herbe Enttäuschung. Vor dem letzten Spiel in Anfield gegen Brentford am kommenden Sonntag steht der amtierende Meister mit nur 59 Punkten auf dem fünften Platz.

Von den bisher 37 absolvierten Partien konnten die Reds lediglich 17 gewinnen, während sie 12 Niederlagen einstecken mussten. Die Qualifikation für die Champions League ist am letzten Spieltag nicht mehr aus eigener Kraft möglich – Liverpool muss stattdessen auf Schützenhilfe von Bournemouth hoffen.

Arne Slot
© Getty

Fans fordern den Rauswurf

Diese schwache Formkurve sorgt für heftige Diskussionen über die Zukunft von Manager Arne Slot, dessen Vertrag eigentlich noch bis Juni 2027 läuft. Viele Fans forderten bereits mehrfach in dieser Saison die Entlassung des Niederländers. Nachdem nun feststeht, dass Wunschkandidat Xabi Alonso einen Vierjahresvertrag bei Chelsea unterschrieben hat, rückt ein neuer Name in den Fokus: Julian Nagelsmann, der deutsche Bundestrainer. 

Julian Nagelsmann
© Getty

Die Liste der Kandidaten

Hinter Nagelsmann werden auch andere Trainer gehandelt. Dazu gehören Fulham-Trainer Andoni Iraola, Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeness. 

Auch Oliver Glasner von Crystal Palace, die Liverpool-Legende Jürgen Klopp und Aston-Villa-Trainer Unai Emery scheinen in den Überlegungen auf. 

Vorstand stützt Arne Slot

Trotz der Gerüchte deutet im Moment alles darauf hin, dass der Verein vorerst an Arne Slot festhält. Der Klub plant ein entscheidendes Sommer-Transferfenster, um die bestehenden Lücken im Kader trotz der 450-Millionen-Pfund-Ausgaben im letzten Sommer zu beheben. Erst danach soll die Zukunft des Trainers vom Vorstand neu bewertet werden.

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