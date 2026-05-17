Rekord: ER bestieg den Mount Everest zum 32. Mal

Der nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa ist zum 32. Mal auf dem Gipfel des Mount Everest gestanden und hat damit seinen eigenen Weltrekord geknackt.

wei nepalesische Bergsteiger haben ihre Rekorde beim Erklimmen des Mount Everest ausgebaut. Der 56-jährige Kami Rita Sherpa - Spitzname "Everest Man" - bestieg den höchsten Berg der Welt am Sonntag zum 32. Mal, wie das nepalesische Tourismusministerium mitteilte. Das ist mehr als jeder andere Mensch. Die 52-jährige Lhakpa Sherpa, Rekordhalterin bei den Frauen, bestieg den 8.849 Meter hohen Mount Everest inzwischen zum elften Mal.

"Das ist ein weiterer Meilenstein in der Bergsteiger-Geschichte Nepals", sagte ein Sprecher des Tourismusministeriums. Die Rekorde seien auch gut für andere Bergsteiger: "Indem sie durch einen gesunden Wettbewerb am Everest Rekorde brechen, helfen sie, das Bergsteigen sicherer, würdevoller und besser gemanagt zu machen."

Heuer 492 Genehmigungen für Mount Everest

Kami Rita Sherpa hatte den Mount Everest 1994 zum ersten Mal bestiegen. Seitdem hat er andere Bergsteiger fast jedes Jahr auf die Spitze des Berges geführt. Die als "Mountain Queen" (Berg-Königin) bekannte Lhakpa Sherpa hatte den Mount Everest im Jahr 2000 erstmals bestiegen.

Der Bergsteiger-Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle für Nepal. Es gibt aber immer wieder auch Kritik an einem zu großen Ansturm auf den Mount Everest. Für diese Saison hat das Land am Himalaya eine Rekordzahl von 492 Genehmigungen für das Erklimmen des höchsten Berges der Erde erteilt.