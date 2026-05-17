DIESE Griechen-Insel ist der absolute Geheimtipp

Santorin ist überlaufen, Mykonos vielleicht übertrieben. Die unbekannte Insel Syros in der Ägäis bietet dagegen strahlend weiße Häuser, glasklares Wasser und günstige Preise ganz ohne Massentourismus.

Wer in Österreich nach dem perfekten Griechenland-Urlaub sucht, abseits von überlaufenen Hotspots wie Rhodos oder teuren Flügen nach Kreta, findet auf der kleinen Insel Syros ein echtes Paradies.

Die Insel mitten in der Ägäis ist gerade einmal 16 Kilometer lang und 8 Kilometer breit. Genau diese geringe Bekanntheit ist ihr größter Vorteil: Hier wartet das unberührte Griechenland ohne große Hotelanlagen, ohne Stress und ohne Mondpreise auf Reisende.

Ein Hauch von Italien

Das elegante Zentrum der Insel ist die Hauptstadt Ermoupoli, die im 19. Jahrhundert durch ihre zentrale Lage im Archipel einen wirtschaftlichen Boom erlebte und zum Handelszentrum wurde. Aus dieser Zeit stammen prächtige Gebäude im Stil des Neoklassizismus mit symmetrischen Fassaden, Säulen und Dreiecksgiebeln. Im Gegensatz zu anderen Kykladeninseln sind die Häuser hier oft in Pastellfarben wie Ocker, Blau und Rosa gestrichen, was der Stadt ein ganz besonderes italienisches Flair verleiht. Neben klassischen und hippen Cafés gibt es zahlreiche Restaurants zu entdecken.

Vielfalt an feinen Sandstränden

Auf Strandurlauber warten kleine, teils versteckte Badebuchten, feiner Sand und kaum Gedränge. Besonders der Norden der Insel ist wild und das Meer fast ausnahmslos nur zu Fuß oder mit dem Boot erreichbar. Ein großer Pluspunkt für die Urlaubskasse: Liegen und Drinks kosten hier oft nur einen Bruchteil dessen, was man von anderen griechischen Inseln kennt. Zu den fünf absoluten Traumstränden der Insel gehören:

„Kini Beach“: Ein charmanter Ort mit Dorf-Flair, feinem Sand und Tavernen direkt am Wasser.

„Galissas Beach“: Ein großer, flacher Sandstrand mit natürlichen Schattenplätzen, der ideal für Familien ist.

„Agathopes Beach“: Goldener Sand und sehr flaches Wasser, perfekt für entspanntes Baden.

„Delfini Beach“: Etwas versteckt gelegen und ideal, wenn man es ganz ruhig will.

„Grammata Beach“: Ein wilder und ursprünglicher Strand, der nur per Boot oder Wanderung erreichbar ist.

Kulinarik zu fairen Preisen

Während Urlauber auf Mykonos für ein Abendessen tief in die Tasche greifen müssen, gibt es auf Syros frischen Fisch, griechische Klassiker und Hauswein zu absolut fairen Preisen. Authentische Tavernen und schicke Gastronomien ersetzen die Luxus-Abzocke. Zu den getesteten und empfohlenen Lokalen gehören „To Tsipouradiko tis Mirsinis“, „O Mitsos“, „To Petrino“ und „Calmo Mare“.

Auf Syros gibt es keine überdrehten Beachclubs oder Dauer-Party. Stattdessen punktet die Insel mit entspannten Abenden am Hafen, Einheimischen, die Zeit für ein Gespräch haben, und einer Atmosphäre, die sofort runterfahren lässt. Zudem ist der wenig erschlossene Norden ein Paradies für Wanderer und Naturliebhaber.