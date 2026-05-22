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Alisson
© Getty

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Liverpool-Star vor Blitz-Abgang – noch vor der WM

Von
22.05.26, 06:46
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Der FC Liverpool verliert wohl den nächsten prägenden Spieler der Klopp-Ära. 

Nach dem angekündigten Abschied von Mohamed Salah und Andy Robertson steht nun auch Stammtorhüter Alisson Becker vor dem Aus. Medienberichten aus Italien zufolge steht der 33-jährige Brasilianer unmittelbar vor einem Wechsel zu Juventus.

Wie die italienische „Gazzetta dello Sport“ berichtet, soll Alisson den Turinern bereits seine grundsätzliche Zusage gegeben haben. Selbst eine mögliche Qualifikation der „Alten Dame“ nur für die Europa League soll den Schlussmann nicht von einem Wechsel abhalten. Juventus befindet sich aktuell mitten im sportlichen Umbruch und setzt dabei offenbar gezielt auf erfahrene Führungsspieler.

Rückkehr nach Italien

Für Alisson wäre es eine Rückkehr nach Italien. Bereits zwischen 2016 und 2018 spielte der brasilianische Nationalkeeper für die AS Roma, ehe er für rund 72 Millionen Euro nach Liverpool wechselte. An der Anfield Road entwickelte er sich zu einem der besten Torhüter der Welt und gewann unter anderem die Champions League, die Klub-WM sowie zweimal die englische Meisterschaft.

Ein wesentlicher Faktor für die Wechselgedanken dürfte auch die Kaderplanung der „Reds“ sein. Mit Giorgi Mamardashvili hat Liverpool bereits frühzeitig einen möglichen Nachfolger aufgebaut. Der georgische Nationaltorhüter gilt intern als zukünftige Nummer eins und soll mittelfristig mehr Spielzeit erhalten.

Mamardashvili
© Getty

Laut mehreren Berichten könnten die Gespräche noch vor Beginn der Weltmeisterschaft intensiviert werden. Juventus drängt offenbar auf eine rasche Einigung, um Planungssicherheit für die kommende Saison zu schaffen. Liverpool wiederum soll einem verdienten Spieler wie Alisson keine Steine in den Weg legen.

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