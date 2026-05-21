Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Cristiano Ronaldo
© Getty

Fußball

Historisch: Ronaldo feiert erste Meisterschaft

21.05.26, 23:18
Teilen

4:1-Meisterstück mit Doppelpack des Altstars

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo darf seinen ersten Vereinstitel seit dem Wechsel nach Saudi-Arabien 2023 feiern.

Der Portugiese erzielte beim 4:1 seines Clubs gegen Nachzügler Damac seine Saisontore 27 und 28, wodurch Al-Nassr die Führung in der saudischen Pro League behauptete.

Cristiano Ronaldo
© Getty

Auch Sadio Mane und Kingsley Coman trafen auf dem Weg zum Meisterstück. Der mittlerweile 41-jährige Ronaldo wurde mit dem Verein aus Riad zuvor zweimal Vizemeister und einmal Dritter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen