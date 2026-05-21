Historisch: Ronaldo feiert erste Meisterschaft

4:1-Meisterstück mit Doppelpack des Altstars

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo darf seinen ersten Vereinstitel seit dem Wechsel nach Saudi-Arabien 2023 feiern.

Der Portugiese erzielte beim 4:1 seines Clubs gegen Nachzügler Damac seine Saisontore 27 und 28, wodurch Al-Nassr die Führung in der saudischen Pro League behauptete.

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Auch Sadio Mane und Kingsley Coman trafen auf dem Weg zum Meisterstück. Der mittlerweile 41-jährige Ronaldo wurde mit dem Verein aus Riad zuvor zweimal Vizemeister und einmal Dritter.