Von Paris bis Saudi-Arabien: Das sind die schönsten neuen Hotels der Welt

Von luxuriösen Wüstenresorts bis hin zu Designhotels mit Alpenblick: Der Prix Versailles hat wieder die schönsten neuen Hotels der Welt gekürt.

Jedes Jahr kürt der Architekturpreis Prix Versailles die schönsten neuen Hotels der Welt und die aktuelle Liste beweist einmal mehr, dass Hotels mittlerweile weit mehr sind als nur ein Ort zum Schlafen. Insgesamt wurden heuer 16 neu eröffnete oder aufwendig renovierte Häuser ausgezeichnet. Die Gewinner reichen von spektakulären Wüstenresorts bis hin zu luxuriösen Boutiquehotels mitten in europäischen Metropolen. Und ehrlich: Manche davon wirken eher wie Filmkulissen als echte Hotels.

Luxus zwischen Bergen, Wüste und Meer

Besonders beeindruckend ist das The Arcadia Place in China. Das Hotel liegt auf knapp 2.700 Metern Höhe direkt am Lugu-See in der Provinz Sichuan und wurde vom Architekten Lu Yang harmonisch in die umliegende Berglandschaft eingebettet. Alle 57 Zimmer verfügen über eigene Panoramaterrassen und der Infinity-Pool mit dem Namen „Eye of the Sky“ rundet das luxuriöse Ambiente noch einmal mehr ab.

Auch Malaysia schaffte es mit einem außergewöhnlichen Projekt auf die Liste. Das Soori Penang verbindet historischen Denkmalschutz mit modernem Luxus. Dafür wurden insgesamt 15 traditionelle Shophouses neben einem chinesischen Tempel restauriert und in ein stilvolles Hotel verwandelt. Gerade diese Mischung aus Geschichte und zeitgenössischem Design überzeugte die Jury.

In Thailand begeistert wiederum das Maison Mystique. Das Hotel liegt in einem riesigen Landschaftspark und setzt komplett auf Individualität: Jedes Zimmer erzählt eine eigene Geschichte und ist unterschiedlich gestaltet, von botanisch inspirierten Räumen bis hin zu himmlischen Fantasy-Welten.

Europa setzt auf Eleganz und Ruhe

Auch Europa ist im diesjährigen Ranking stark vertreten. Das Sir Prague verbindet ein Neo-Renaissance-Gebäude aus dem Jahr 1884 mit modernem Interieur im Stil des tschechischen Kubismus. Die Mischung aus Altbau-Charme und modernem Luxus wirkt dabei fast wie aus einem Designmagazin.

Deutlich ruhiger, aber mindestens genauso beeindruckend präsentiert sich das Chiemgauhof Lakeside Retreat am deutschen Chiemsee. Das Design orientiert sich an traditionellen Scheunen der Region und kombiniert Naturmaterialien mit dezenten japanischen Einflüssen. Statt auffälligem Luxus setzt das Hotel bewusst auf Zurückhaltung und Ruhe, genau dieser „Quiet Luxury“-Ansatz machte das Haus für die Jury so besonders.

Mitten in Paris schaffte es außerdem das La Fondation auf die Liste. Das Hotel verbindet Wellness, Gastronomie und Kultur unter einem Dach und punktet vor allem mit begrünten Innenhöfen und hängenden Gärten mitten in der Großstadt. Gerade in einer hektischen Metropole wie Paris wirkt das fast wie eine kleine urbane Oase.

Italien liefert wieder maximalen Glamour

Natürlich durfte auch Italien auf der Liste nicht fehlen. Das berühmte Splendido in Portofino wurde umfassend renoviert und verbindet die Geschichte eines ehemaligen Benediktinerklosters aus dem 16. Jahrhundert mit luxuriösem italienischem Glamour. Besonders die historische Villa Beatrice mit Blick aufs Meer wirkt fast wie aus einem alten Hollywood-Film.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Orient Express La Minerva in Rom. Das Hotel befindet sich in einem Palazzo aus dem 17. Jahrhundert und begeistert vor allem mit seiner Dachterrasse samt 360-Grad-Blick über die Ewige Stadt und den Petersdom.

Hotels, die fast surreal wirken

Zu den spektakulärsten Projekten der Liste zählt definitiv das Desert Rock Resort in Saudi-Arabien. Die Villen und Suiten wurden teilweise direkt in natürliche Felsspalten und Höhlen integriert und verschmelzen tagsüber beinahe komplett mit der Wüstenlandschaft. Nachts leuchtet die gesamte Anlage dagegen wie kleine Laternen mitten in den Bergen.

Ganz anders, aber ebenso beeindruckend ist die Kasbah d'If nahe Marrakesch. Das Hotel wurde mit traditionellen Lehmbau-Techniken errichtet, wodurch die Räume auf natürliche Weise kühl bleiben. Genau diese Verbindung aus Nachhaltigkeit, Tradition und modernem Design überzeugte die Jury besonders.

Die neue Prix-Versailles-Liste zeigt vor allem eines:Luxus-Hotels sollen heute längst nicht mehr nur schön aussehen. Architektur, Natur, Nachhaltigkeit und ein ganz bestimmtes Lebensgefühl spielen mittlerweile eine viel größere Rolle.