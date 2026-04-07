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Luxus-Onsen in Vietnam: Hilton eröffnet spektakuläres Wellness-Resort nahe der Ha Long Bay
© Hilton

Wellness-Tipp

Luxus-Onsen in Vietnam: Hilton eröffnet spektakuläres Wellness-Resort nahe der Ha Long Bay

07.04.26, 18:00
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Ein Stück Japan in Vietnams Norden: Mit dem neuen Onsen-Resort im Quang-Hanh-Tal bringt Hilton exklusive Wellnesskultur in eine der eindrucksvollsten Naturkulissen Südostasiens – nur wenige Kilometer von der berühmten Ha Long Bay entfernt.

Fernöstliche Badekultur trifft auf vietnamesische Bergromantik: Mit dem neuen Wellness-Resort Hilton Quang Hanh Onsen Resort eröffnet die Hotelgruppe ein außergewöhnliches Refugium für Wellnessliebhaber. Eingebettet in das grüne Quang-Hanh-Tal nahe der weltberühmten Ha-Long-Bucht verspricht das Resort nichts weniger als eine Reise zu sich selbst – getragen vom warmen Fluss mineralreicher Quellen.

Onsenwelt. Dampfende Becken, mineralreiches Wasser und fernöstliche Architektur.

Onsenwelt. Dampfende Becken, mineralreiches Wasser und fernöstliche Architektur.

© Hilton

In Vietnam entspannt man anders

Hier ist Wasser nicht nur Element, sondern Erlebnis. Jede der stilvoll gestalteten Unterkünfte – von eleganten Zimmern bis hin zu großzügigen Villen – verfügt über ein privates Onsen. Dampf steigt auf, während draußen die Berglandschaft in sattem Grün leuchtet. Wer tiefer eintauchen möchte, findet im benachbarten Yoko Onsen eine Badewelt mit dutzenden Becken, Saunen und Spa-Angeboten.

Intim. Elegante Zimmer und Suiten mit privatem Onsen.

Intim. Elegante Zimmer und Suiten mit privatem Onsen.

© Hilton

Exklusive Villen mit außergewöhnlicher Ausstattung

Das Resort selbst setzt auf Großzügigkeit: 178 Villen und 38 Zimmer verteilen sich über die Anlage, darunter spektakuläre Präsidentenvillen mit eigenem Weinkeller, Teppanyaki-Station und sogar Karaoke-Raum. Rückzugsorte für Paare, Familien oder große Reisegruppen – stets mit einem Hauch japanischer Ästhetik.

Im Restaurant Genji verschmelzen feine Sushi-Kreationen mit kunstvollen Kaiseki-Menüs, während an der Teppanyaki-Platte das Essen zur Inszenierung wird. Wer es entspannter mag, genießt Cocktails in der Genji Bar mit Panoramablick.

Natur, Kultur und Stadt in perfekter Balance

Neben Entspannung steht auch Entdeckung auf dem Programm: Pagoden, Höhlen und die ikonische Karstlandschaft der Region liegen nur eine kurze Fahrt entfernt. Gleichzeitig bleibt Hanoi erreichbar – für alle, die Urbanität mit Natur verbinden möchten.

Mit diesem Projekt baut Hilton seine Präsenz in Vietnam weiter aus und setzt ein klares Zeichen: Wellnessreisen werden immersiver, exklusiver – und führen immer häufiger an Orte, die bislang als Geheimtipp galten.

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