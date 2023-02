Altach holt kroatischen Mittelfeldspieler Jurcec

Der SCR Altach hat mit Jurica Jurcec einen offensiven Mittelfeldspieler verpflichtet.

Der 20-jährige Kroate war im Herbst für den kroatischen Zweitligisten NK Jarun tätig und konnte die Verantwortlichen des Vorarlberger Fußball-Bundesligisten in den vergangenen beiden Wochen im Rahmen eines Probetrainings samt Einsätzen in Testspielen überzeugen. Über die Vertragslaufzeit gaben die Altacher, die am 12. Februar zu Hause gegen den LASK ins Liga-Frühjahr starten, nichts bekannt.

"Nach den Abgängen von Forson und Tibidi herrschte in der Offensive Handlungsbedarf", sagte Altach-Sportdirektor Georg Festetics.