"Schockiert" - England-Star nach Nicht-Nominierung fassungslos

Thomas Tuchel sorgt mit seinem Kader in England für Aufregung.

Nur noch 20 Tage, dann startet endlich die Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA. Die meisten großen Nationen haben mittlerweile ihre Kader schon verkündet, am heutigen Freitag ist England an der Reihe.

"Zutiefst getroffen"

Wie schon im Vorfeld bekannt wurde, kommt es dabei zu einer faustdicken Überraschung. Routinier Harry Maguire, der mit Manchester United eine überragende Saison spielte, ist nicht dabei.

Der 33-Jährige teilte seine Nicht-Nominierung selbst mit. "Ich war mir sicher, dass ich nach der Saison in diesem Sommer eine tragende Rolle für mein Land hätte spielen können. Die Entscheidung hat mich schockiert und zutiefst getroffen", so der ManU-Star auf X. "Ich habe es über die Jahre immer geliebt, dieses Trikot zu tragen und mein Land zu repräsentieren."

Maguire dürfte nicht der einzige Star sein, auf den Thomas Tuchel verzichtet. Auch Trent Alexander-Arnold und Cole Palmer werden wohl nicht mit dabei sein.