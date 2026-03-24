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Wolf auf A1
© Getty/Symbolbild

Es wird ermittelt

Auto soll Wolf auf A1 erfasst haben: Tier tot

24.03.26, 10:08
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Der mutmaßliche Wolf hatte die Fahrbahn überquert. 

Auf der Westautobahn (A1) im Raum St. Pölten ist möglicherweise ein Wolf von einem Pkw erwischt und getötet worden. Ein Tier hatte am Montag gegen 23.15 Uhr die Richtungsfahrbahn Salzburg überquert und wurde vom Fahrzeug erfasst, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage. Am Dienstag liefen Untersuchungen an. Geprüft wird, ob es sich tatsächlich um einen verendeten Wolf handelt.

Seitens der Abteilung Agrarrecht des Landes Niederösterreich hieß es auf Anfrage, dass der veterinärfachliche Dienst das Tier begutachtet. Vorgesehen sei in der Folge eine Untersuchung durch das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ziel sei, den Sachverhalt vollständig zu ermitteln. Erste Ergebnisse dürften in etwa zwei Wochen vorliegen.

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