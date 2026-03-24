Teenie-Raser ohne Schein flüchtete vor Polizei

Er soll auch unter Drogen gestanden haben.

In Waidhofen an der Ybbs im Mostviertel ist am Montagabend ein führerscheinloser Lenker mit seinem Pkw vor der Polizei geflüchtet. Der 19-Jährige war dabei bei erlaubten 30 km/h teilweise mit mehr als 100 km/h unterwegs. Bei der Anhaltung stellte sich heraus, dass der russische Staatsbürger aus dem Bezirk Melk keine gültige Lenkerberechtigung besitzt, auch Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung wurden geortet. Nun folgen Anzeigen.

Der Pkw des 19-Jährigen war Beamten der Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs am Montag kurz vor 20.15 Uhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen. Der Lenker entzog sich in der Folge einem Anhaltesversuch und steuerte den Wagen auf seiner Flucht auch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch das Stadttor.

Nach der Anhaltung verweigerte der Lenker die Aufforderung zur klinischen Untersuchung hinsichtlich Drogen. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Die weiteren Pkw-Insassen, ein 26-jähriger Österreicher und ein 15-jähriger russischer Staatsbürger, wiesen ebenfalls deutliche Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf.

Im Auto wurde darüber hinaus eine geringe Menge an Drogen sichergestellt. Der Lenker wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.