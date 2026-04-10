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Linzer Parkautomaten im Visier von Betrügern
© Stadt Linz/KK

Gefälschte QR-Codes

Linzer Parkautomaten im Visier von Betrügern

10.04.26, 17:02
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Gefälschte QR-Codes auf Parkscheinautomaten sorgen in Linz für Betrugsfälle. Die Stadt reagiert mit schärferen Kontrollen. 

Die Stadt Linz warnt aktuell vor manipulierten QR-Codes auf Parkscheinautomaten im gesamten Stadtgebiet. In den vergangenen Tagen haben Unbekannte gefälschte Aufkleber über die offiziellen Codes geklebt, um Zahlungen auf betrügerische Konten umzuleiten. Diese Betrugsmasche, bekannt als „Quishing“, ist eine Form von Phishing mittels QR-Codes und wurde nun erstmals auch in Linz festgestellt.

Die falschen Codes sind so angebracht, dass sie kaum von den originalen zu unterscheiden sind. Dadurch besteht die Gefahr, dass Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Parkgebühren unwissentlich an Betrüger überweisen. Die Stadt hat bereits reagiert und verstärkte Kontrollen eingeleitet. Betroffene Automaten werden überprüft, manipulierte Aufkleber entfernt und Beweise gesichert. Zusätzlich setzt man verstärkt auf Information und Aufklärung, um die Bevölkerung zu sensibilisieren.

Täter sollen rasch ausgeforscht werden

Stadtrat Thomas Gegenhuber betont, dass solche Eingriffe nicht toleriert werden. Ziel sei es, rasch gegen die Täter vorzugehen und weitere Fälle zu verhindern. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, QR-Codes vor dem Scannen genau zu prüfen. Offizielle Codes sind eindeutig gekennzeichnet und fest am Automaten angebracht.

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