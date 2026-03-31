TV-Hammer: Thomas Stipsits knackte schon wieder die Million!

Mit dem 3.Stinatz-Krimi „Eierkratz-Komplott“ setzte Thomas Stipsits am Montag seinen Erfolgs-Run im ORF fort und liefert seine nächste Millionenshow.

Die 1,2 Millionen Zuseher von „Griechenland“ (2024) wurden erwartungsgemäß nicht übertroffen und auch die Quoten der ersten beiden Stinatz-Krimis „Kopftuchmafia“ (1,182 Millionen) und „Uhudler-Verschwörung“ (1,099 Millionen) ,trotzdem lässt Star-Kabarettist Thomas Stipsits jetzt wieder den ORF jubeln. Am Montag fieberten im Schnitt 992.000 Zuseher bei der Premiere vom 3. Stinatz-Krimi „Eierkratz-Komplott“ mit. Ein Marktanteil von satten 37 %. In der Spitze gab‘s wieder eine „Millionenshow“ Stipsits durchschritt wie erwartet die Millionengrenze.

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Der Fall war ja auch hochspannend: Als schrulliger Gruppeninspektor Sifkovits musste Stipsits passend zur Osterzeit einen Mord mit einem Eierkratzmesser aufklären. Dass der Verdacht dabei auch auf seine Mutter Baba (Erika Deutinger) fiel, sorgte für zusätzliche Brisanz. Schließlich war es ja ihr Messer das in der Leiche steckte.

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Auf die ORF-Show zum 4. Stinatz-Krimi „Allerheiligen-Fiasko“ müssen die Fans jetzt allerdings bis 2027 warte, ,denn Stipsits hat zwei große und spannende Projekte anstehen. Den Kinofilm „Italien oder Non mio Esolo“, wo er einen abgehalfterten Schlagersänger spielt und die Biografie "Benko - Size does matter", wo er den gefallenen Immobilienmogul René Benko spielt.