Mann schnitt sich mit Motorsäge in den Arm

Beim Schneiden von Sträuchern

Ein 62-Jähriger hat Montagvormittag beim Schneiden von Sträuchern an einem Hang in seinem Garten in Zirl in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) eine schwere Verletzung erlitten.

Der Österreicher schnitt sich mit der Motorsäge in den linken Arm, berichtete die Polizei. Der Mann setzte daraufhin selbst einen Notruf ab. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.