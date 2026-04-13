Großbrand-Alarm: Luxus-Hotel „Klosterbräu“ in Flammen

Großbrand bei Tiroler Hotel, AT-Alert ausgelöst

Der Dachstuhl eines Hotels im Zentrum des Tiroler Tourismusorts Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) ist Montagabend in Vollbrand geraten.

Der Klosterbräu

Dies erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der APA. Meterhohe Flammen stiegen auf, dichter schwarzer Rauch war weithin zu sehen. Medienberichten zufolge handelt es sich um das bekannte Hotel "Klosterbräu". Die Gemeindeeinsatzleitung gab indes einen sogenannten AT-Alert für die lokale Bevölkerung aus.

Fenster, Türen und Dachluken

Die Bürger wurden laut einer Aussendung des Landes ersucht, im Nahbereich alle Fenster, Türen und Dachluken zu schließen. Menschen sollten darüber hinaus das Ortszentrum von Seefeld meiden. Zudem sei die Bevölkerung aufgefordert, im Nahbereich des Einsatzortes Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Elf Feuerwehren kämpften indes gegen die Flammen an. Laut ersten Informationen war der Betrieb beim Ausbruch des Brandes geschlossen. Es sollen aber Bauarbeiten durchgeführt worden sein.