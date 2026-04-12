Jetzt kommt jede Menge Saharastaub nach Österreich

Der Einfluss einer leichten Störung bringt die ganze Woche über wechselhaftes Wetter, wie es sich für April gehört.

Zu Wochenbeginn kann die Bewölkung vor allem an der Alpennordseite und im Osten immer wieder etwas auflockern, Föhneffekte machen es möglich. Allerdings erwartet die Geosphere Austria auch nicht unbeträchtliche Mengen an Saharastaub, die den Himmel zusätzlich trüben. Insgesamt verdichten sich die Wolken von Südwesten her.

Vor allem in Vorarlberg, Tirol und Oberkärnten nimmt am Montag die Neigung zu etwas Regen sowie eingelagerten Regenschauern allmählich weiter zu. Sowohl in der Ostregion als auch in einzelnen Föhntälern der Alpennordseite bläst mäßiger bis lebhafter Wind, vorzugsweise aus Ost bis Süd, bei Frühtemperaturen von drei bis zehn und Tageshöchsttemperaturen von zwölf bis 22 Grad.

Schwacher Störungseinfluss sorgt am Dienstag für meist starke Bewölkung, sonnige Wolkenlücken gibt es nur selten. Immer wieder ist mit etwas Regen und ein paar eingelagerten Regenschauern zu rechnen, vor allem im Westen und im Süden. Der Wind lässt indessen überall merklich nach. Die Frühtemperaturen werden bei vier bis elf Grad liegen, die Tageshöchsttemperaturen bei elf bis 18 Grad.

Mittwoch: Tiefdruckeinfluss

Am Mittwoch befindet sich Österreich unter Tiefdruckeinfluss. Damit überwiegen insgesamt die Wolken, sonnige Abschnitte sind aber möglich. Dazu kann in allen Landesteilen zeitweise etwas Regen fallen. Meist weht schwacher bis mäßiger Wind, er kommt aus uneinheitlichen Richtungen. In der Früh werden drei bis zehn, tagsüber meist elf bis 15, bei längerem Sonnenschein örtlich bis 19 Grad erwartet.

Stabil ist das Wetter am Donnerstag nicht, es werden zum Sonnenschein einige Wolken und im Tagesverlauf auch Regenschauer erwartet. Die meisten davon gibt es voraussichtlich im Bergland. Der Wind frischt allerdings nur in Schauernähe etwas auf, ansonsten ist es überwiegend schwach windig, bei Frühtemperaturen meist von vier bis neun Grad und Tageshöchsttemperaturen von ungefähr 15 bis 23 Grad.

Leichter Störungseinfluss sorgt auch am Freitag noch für unbeständiges Wetter. Es wechseln Sonne und Wolken, die zeitweise auch dichter ausfallen können. Dazu werden einige Regenschauer erwartet. Der Wind lebt in Schauernähe mitunter etwas auf, ansonsten bleibt er schwach. Die Frühtemperaturen werden vier bis zehn Grad betragen, die Tageshöchsttemperaturen 16 bis 23 Grad.